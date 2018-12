Concentrati nell’ ho.re.ca

Bettari Detergenti è specializzata da oltre 50 anni nella realizzazione di prodotti per la detergenza e l’igienizzazione. L’azienda sviluppa i prodotti all’interno del proprio laboratorio di ricerca, affidato a personale qualificato e specializzato nella formulazione di detergenti di elevata qualità.

Per l’ HO.RE.CA Bettari ha sviluppato un’ampia gamma di prodotti ideati per soddisfare tutte le esigenze di questo settore. La linea comprende 11 lavastoviglie liquidi che si adattano a diverse durezze di acqua e ai vari gradi di sporco, brillantanti, sgrassatori idonei ai piani HACCP, disincrostanti, detergenti per il lavaggio manuale dei piatti, prodotti per i forni in particolare detergente e brillantante per quelli autopulenti, infine si possono trovare diversi prodotti ausiliari per la pulizia delle macchine del caffè, per le lavabicchieri e compresse per le friggitrici.

Fiore all’occhiello della gamma dei lavastoviglie è senza dubbio il detergente solido, che è stato frutto di una ricerca di oltre dieci anni, che solo Bettari è in grado di offrire grazie al particolare processo produttivo tutelato da un brevetto europeo. Il detergente solido assicura elevate prestazioni lavanti con un costo all’uso decisamente conveniente.

Bettari, azienda certificata ISO 9001-14001 e OHSAS 18001, mette al centro della propria filosofia la pulizia e l’attenzione verso i propri clienti fornendo supporto commerciale e tecnico per gestire al meglio le sfide del mercato.

