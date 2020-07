Con Newpharm igiene e sicurezza alimentare sono all’ordine del giorno

Recenti studi hanno stabilito il periodo di sopravvivenza del nuovo Coronavirus sulle superfici. I dati riferiscono tempi variabili a seconda delle superfici in cui viene a depositarsi il virus e spaziano da poche ore fino addirittura a giorni.

Per tali ragioni la disinfezione delle superfici, oltre che il rispetto delle basilari misure igieniche individuali, assume un ruolo centrale per scongiurare ogni rischio di contagio da Sars-CoV2.

Newpharm® propone per tale scopo il nuovo BRA-NEWPHEN® SPRAY: un energico disinfettante aerosol per l’igiene di tutte le superfici. Un valore aggiunto per il nuovo spray Newpharm® è senza dubbio alcuno la possibilità di abbinare alla bombola la valvola per lo svuotamento automatico. L’ugello per la modalità spray consente la rapida disinfezione delle superfici di uso comune mentre la valvola per l’autosvuotamento garantisce l’effettuazione di efficaci disinfezioni ambientali a fine turno.

Per entrambe le procedure, il disinfettante registrato Amminorex® è salito in auge grazie alle sue incredibili proprietà germicide e l’assenza di tutta una serie di possibili contaminanti quali il cloro, gli alogeni e le aldeidi. Privo di alcool e ricavato dalla triammine, il prodotto Amminorex® risulta un efficace virucida, battericida e fungicida già dopo brevi tempi di contatto.

Applicabile nell’ambiente attraverso spugnatura, spray di uso domestico e/o nebulizzatori professionali (sia ULV che nebbiogeni), permette in tempi rapidi di svolgere sia la disinfezione di superficie che dell’intera cubatura.

