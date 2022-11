Con Eudorex tutti i vantaggi del disposable

Eudorex evidenzia che costo in uso inferiore, igiene, praticità, risparmio idrico sono solo alcuni dei vantaggi legati al “disposable”.



Nel 2019 Eudorex® ha iniziato il suo percorso sullo sviluppo di panni monouso per la cute e le superfici. Il focus era quello di soddisfare le nuove esigenze del mercato, partendo dalla Sanità, per ottimizzare tempi e costi e ridurre l’impatto ambientale. Il monouso, inoltre, evita la “cross-contamination”, come suggerito dalle Linee Guida ANMDO per la pulizia nelle strutture ospedaliere. Rispetto ai tradizionali metodi di pulizia le wet wipes fanno registrare una riduzione del consumo idrico, chimico ed elettrico. Con una confezione da 10pz. del panno igienizzante pavimenti di EudorexPro®, è stato registrato un risparmio idrico di 12,9 lt. (rispetto al mop lavabile) e fino al 56% di costi in meno per materiali e manodopera, oltre la maggiore praticità nell’utilizzo per l’operatore (minor fatica legata alla gestione dell’acqua, carrelli, secchi e lavatrice).

Il prodotto/sistema è consigliabile per le operazioni di disinfezione post pulizia, ripasso quotidiano o pulizia ordinaria dei pavimenti in aree a medio e alto rischio. È disponibile sia in versione IGIENIZZANTE (contiene un PMC efficace contro virus e batteri) che DETERGENTE. L’utilizzo delle Wet Wipes per le superfici alte, rispetto al tradizionale metodo del panno e spruzzino, risolve inoltre, il dannoso oltre che fastidioso problema delle esalazioni chimiche dovute alla nebulizzazione dei detergenti.

Il panno LCX Disinfettante di EudorexPro®, appena lanciato sul mercato, ne è esempio. Si tratta di un pre-impregnato a base di Acido Lattico, idoneo al contatto alimentare (PT4) e specifico per le superfici critiche ove è necessaria la disinfezione oltre alla pulizia di fondo, per eliminare ogni rischio di contaminazione da patogeni. La LCX ha superato i test EN 14476, 16615, 1650, 1276, è pertanto efficace contro virus, batteri e lieviti.

