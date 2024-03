Come combattere l’invasione delle cimici dei letti

Cimici dei letti: negli ultimi anni si è assistito a una ricomparsa di Cimex lectularius nel settore alberghiero, nelle abitazioni, nei trasporti pubblici e nelle strutture aperte al pubblico.

La messa al bando di pesticidi virulenti, come il DDT, e l’aumento del commercio internazionale con i Paesi tropicali, dove le cimici dei letti non sono mai scomparse, hanno permesso il loro ritorno. Le cimici dei letti sono note per la loro resistenza, in quanto possono sopravvivere fino a due anni senza nutrirsi, si riproducono rapidamente e possono facilmente infiltrarsi nelle fessure e nelle crepe di letti e divani, cercando rifugio nelle giunture di materassi e molle, e dietro testiere, comodini, cornici, battiscopa, interruttori della luce e altre apparecchiature elettriche.

L’utilizzo del vapore

Il professor Stephen Doggett, scienziato medico senior del Westmead Hospital di Sydney, Australia, suggerisce che il metodo più efficace per sterminare le cimici dei letti è l’uso del vapore ad alta temperatura. La tecnologia del vapore secco ad alta temperatura è vantaggiosa perché uccide l’insetto in ogni fase dello sviluppo, compreso lo stadio di uovo, tipicamente resistente agli insetticidi. Inoltre, l’uso regolare del vapore secco per pulire le camere d’albergo previene le infestazioni da cimici dei letti, riducendo il rischio di ricontaminazione. Il metodo a vapore è veloce e non ha alcun impatto sull’ambiente e non richiede la chiusura dei locali.

La nuova tecnologia “BugsBuster” di STI

BugsBuster è un nuovo generatore di vapore monofase progettato da STI appositamente per liberare gli ambienti dalle cimici dei letti, ed è costruito all’interno di un robusto telaio. Il suo approccio innovativo fornisce una soluzione ecologica e altamente efficace per il controllo di questi parassiti.

E’ dotato di un surriscaldatore da 1200 W che aumenta la temperatura del vapore da 156°C a 220°C. Tale temperatura è necessaria per debellare le cimici dei letti e i vari parassiti sul posto, senza disperderli nell’ambiente. ll vapore prodotto si differenzia dagli altri generatori di vapore perché viene compresso e nuovamente surriscaldato prima di essere erogato.

Il vapore saturo e surriscaldato penetra in profondità nelle superfici dei tessuti, eliminando sia le cimici dei letti che le loro uova, anche se depositate nei nascondigli più impenetrabili. Il vapore super secco generato non bagna materassi, tappezzerie, tessuti, ecc. Rispetto al BugsBuster di STI, infatti, i generatori di vapore standard rilasciano più del doppio dell’acqua al minuto. La caldaia ha una capacità di 2 litri, che consente un funzionamento continuo di 2 ore, e sviluppa una pressione di 5 bar grazie a una resistenza di 2000 W.

Dotato di un pannello di controllo semplice e intuitivo, è un prodotto molto sicuro: il sistema Intelli-Boiler spegne automaticamente la macchina in caso di emergenza. L’uso di BugsBuster, inoltre, garantisce superfici molto pulite, prive di batteri e microrganismi.

www.stindustry.it