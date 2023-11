Comac lancia la nuova spazzatrice stradale HP4000

La spazzatrice stradale HP4000 è stata progettata da Comac per elevare le prestazioni di pulizia.

HP4000 non è semplicemente una nuova spazzatrice stradale; è una soluzione di pulizia versatile progettata per eccellere in un’ampia gamma di ambienti, incluse aree urbane, strutture industriali magazzini o parcheggi e, grazie al ridotto consumo di acqua, è particolarmente adatta per la pulizia di industrie e cementifici dove sono presenti grandi quantitativi di polvere.

TwinAction: la tecnologia che rende unica HP4000

Grazie al sistema TwinAction, HP4000 riesce a combinare la forza dell’azione meccanica, finalizzata a raccogliere i residui più consistenti, con l’efficacia dell’azione aspirante per le polveri più fini. Ottenendo così risultati eccellenti con una sola macchina e in un solo passaggio. La potenza del sistema TwinAction aspira e trattiene efficacemente le polveri sottili riducendo al minimo l’utilizzo dell’acqua e assicurando eccezionali prestazioni anche nelle condizioni più complicate. Due azioni combinate per raggiungere il 100% di produttività e il massimo della qualità:

AZIONE MECCANICA: perfetta per raccogliere i rifiuti di grandi dimensioni

AZIONE ASPIRANTE: per catturare la polvere fine.

Grandi prestazioni racchiuse in una macchina

HP4000 è inoltre dotata di un trincia rifiuti per raccogliere agevolmente anche i residui di grandi dimensioni, che verranno poi triturati, senza il rischio di intasare il condotto di aspirazione. I filtri di cui è dotata HP4000 consentono di trattenere le polveri sottili PM10 e PM2,5 e reimmettere così nell’ambiente aria pulita.

Consumi di acqua ridotti al massimo e ottimizzare delle risorse

L’inconfondibile design unito alle tecnologie Comac di ultima generazione, rendono HP4000 la spazzatrice stradale capace di combinare prestazione di alto livello e riduzione degli sprechi. Infatti, è stata pensata per lavorare senza acqua, questa infatti viene utilizzata solo nelle funzioni ausiliarie per abbattere le polveri sulle spazzole laterali, in fase di scarico di rifiuti e nella idropulitrice.

I dettagli che rendono unica HP4000

Elevate performance di pulizia

Sistema spazzante progettato per ottenere ottimi risultati su ogni superficie

Estremamente comoda, sicura e manovrabile

Capacità di raccolta aumentata grazie all’ampio cassone

Durabilità e ridotta manutenzione negli anni

Design semplice e funzionale

Dotata della tecnologia Easy Fleet per la gestione della flotta

