Christeyns Green’r offre soluzioni sostenibili

Christeyns Green’r può contare su una gamma di più di 88 prodotti con marchio Ecolabel.

I prodotti sono atossici, non danneggiano l’ambiente e riducono i rischi di allergia. Anche a bassi dosaggi i prodotti GREEN’R mostrano risultati impeccabili e massima efficienza risparmiando su acqua, costi di trasporto e imballaggio.

IGIENE CUCINA: include prodotti per la pulizia professionale, l’igiene della cucina e lavaggio automatico delle stoviglie. I detersivi, sgrassanti e disincrostanti sono disponibili in diversi formati, concentrazioni e forme come solidi e spray. Garantendo risultati impeccabili.

CURA DEI PAVIMENTI: I prodotti si concentrano sulla manutenzione e trattamento di diverse tipologie di pavimenti. I nostri manutentori quotidiani sono disponibili in diverse fragranze e varianti ecologiche, mentre una serie di prodotti per applicazioni specifiche garantiscono di avere un pavimento sempre pulito e protetto.

IGIENE SUPERFICI: La gamma per la pulizia degli interni è composta da prodotti per diverse superfici e finalità. I detergenti sono disponibili in formule concentrate o pronte all’uso e sono accompagnati da sgrassanti, disincrostanti e cere.

IGIENE BAGNI: La gamma per la pulizia dei bagni propone prodotti per la pulizia quotidiana e periodica di servizi igienici e bagni. I prodotti sono forniti pronti all’uso e concentrate.

Tutte le gamme di prodotti offrono alternative ecologiche e tradizionali.

https://www.christeyns.com/it