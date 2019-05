ChimiClean : l’inizio del cambiamento

Abbiamo assistito negli ultimi anni un profondo cambiamento sui mercati nazionali ed internazionali, la globalizzazione ci impone una rigorosa trasformazione complessiva, il prodotto diventa il focus principale per gli investimenti. Solo avendo un prodotto adeguato alla domanda, originale e che possa identificare sempre più l’azienda si possono affrontare le sfide con rinnovato ottimismo. È la filosofia aziendale di ChimiClean con le sue linee e i suoi prodotti di punta SKIZZO e DEO DUE.

Il laboratorio di ricerca e sviluppo lavora ogni giorno attivamente per fornire alla clientela dei prodotti sempre all’avanguardia, ricercando materie prime di qualità superiore e perfezionando il processo produttivo in materia di efficienza e sostenibilità.La ricerca di nuovi mercati inoltre ha permesso di esplorare nuovi orizzonti, di studiare nuove alternative e fornire al mercato le risposte alla domanda sempre più pressante per la fornitura di prodotti di pregio ad un costo contenuto. Prodotti Green, No VOC, Probiotici, basati su elementi biologici, composti da una miscela di microrganismi opportunamente selezionati che permettono pulizia e igiene ad alte prestazioni.

Oggi in ChimiClean si presta attenzione alle nuove generazioni, impegnandosi ogni giorno a far si che si possa lasciar loro un mondo più pulito, in tutti i sensi.

ChimiClean è a Verona, Fiera Pulire 2019, Hall 2, Stand C10/2

www.chimiclean.it