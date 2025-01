Centri commerciali e supermercati: pulizia in un solo passaggio con RCM

Le macchine lavapavimenti RCM riducono l’impatto ambientale, ottimizzando i processi di pulizia, limitando i consumi energetici e idrici.

L’uso di lavapavimenti professionali moderne ed efficienti è essenziale per garantire elevati standard di sicurezza e igiene in ogni ambiente, in particolare nelle grandi superfici commerciali come quelle della GDO. Le macchine lavapavimenti RCM riducono l’impatto ambientale, ottimizzando i processi di pulizia, limitando i consumi energetici e idrici. Le tecnologie applicate sulle macchine consentono inoltre di ridurre i costi di gestione, migliorando l’efficienza operativa e assicurando risultati eccellenti. La pulizia costante dei pavimenti in supermercati, centri commerciali e, in generale nel settore GDO. è fondamentale, soprattutto in aree con un continuo flusso di clienti e personale. Le superfici devono essere pulite rapidamente e accuratamente per garantire igiene, accoglienza e sicurezza; le macchine utilizzate inoltre devono essere silenziose, per non disturbare i clienti.Nella pulizia approfondita dei pavimenti, svolta sia di notte che di giorno, è fonda- mentale utilizzare macchine affidabili che lavino e asciughino in modo efficiente, contenendo i costi. Le macchine devono essere agili, maneggevoli e veloci in ogni momento della giornata.

Pulizia rapida e sicura con le lavasciuga RCM

Le lavasciuga pavimenti RCM sono strumenti ideali sia per interventi urgenti, come il rovesciamento di cibi o liquidi, sia per la manutenzione costante delle corsie. L’espressione “pulizia sicura e rapida” sottolinea che le macchine RCM garantiscono non solo un’efficiente pulizia, ma anche che l’operazione avviene in modo sicuro sia per gli operatori che per i clienti. Questo significa che riducono i rischi di scivolamento grazie al pavimento che rimane perfettamente asciutto dopo la pulizia e che utilizzano detergenti non nocivi per la salute o l’ambiente. In base alle esigenze di pulizia e alla dimensione delle aree, è possibile scegliere tra modelli di lavapavimenti uomo a terra o uomo a bordo: dalla gamma delle piccole e maneggevoli RCM BYTE fino alle più gran- di e compatte RCM GIGA.

Le macchine per la pulizia dei pavimenti RCM garantiscono una pulizia e asciugatura perfetta in una sola passata anche in curva, lasciando le superfici immediatamente calpestabili e in totale sicurezza. L’intuitivo pannello di controllo delle macchine per la pulizia industriale RCM consente a qualsiasi operatore, anche meno esperto, di utilizzarle senza difficoltà. Le nuove batterie al litio estendono significativamente la versatilità e l’efficienza delle macchine per la pulizia aumentando l’efficienza e riducendo il costo orario del mq pulito. Queste macchine possono essere dotate anche di un sistema per la raccolta di piccoli detriti solidi, evitando la necessità di spazzare il pavimento prima della pulizia e garantendo un’asciugatura ottimale. Vuoi trovare la soluzione giusta per te?

www.rcm.it – comita@rcm.it