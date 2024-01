Brandand, il partner creativo per il cleaning professionale

Brandand si distingue per l’ampia gamma di servizi offrendo non solo competenze avanzate in graphic design, copywriting, pubblicità online e offline, produzione video e animazione, social media management, consulenza, sviluppo di applicazioni e siti web, ma anche per un supporto completo nell’organizzazione di fiere ed eventi del settore.

Le mutevoli esigenze e la crescente competitività nel settore del cleaning professionale stanno spingendo sempre più aziende a ricorrere a professionisti della comunicazione per sviluppare e consolidare il proprio brand, ampliando la visibilità nei mercati di riferimento. La scelta ideale per trasmettere in modo tangibile il proprio messaggio è affidarsi a un’agenzia di comunicazione. Trovare un partner creativo competente nel linguaggio del cleaning può risultare complesso, ma rappresenta un investimento di tempo sagace, garantendo il successo ottimale del prodotto finale.

Brandand, fondata e guidata da Sergio Russo, Communication Designer con una formazione al Politecnico di Milano, emerge come un partner d’eccellenza per le imprese del settore. La partecipazione a fiere internazionali, congressi e un continuo aggiornamento del know-how, unitamente a una formazione professionale e a un elevato senso creativo, la posizionano tra i migliori alleati delle aziende del comparto.

L’approfondita competenza nelle dinamiche della comunicazione e nella regolamentazione dei prodotti chimici per la pulizia, affiancata a un’interpretazione accurata di pittogrammi e segnali di pericolo, consente a Brandand di offrire un servizio di progettazione di etichette a marchi di rilevanza nel settore, contribuendo in modo significativo all’immagine aziendale di clienti di spicco nel panorama industriale del cleaning professionale.

Brandand si propone come partner strategico per le aziende che partecipano a fiere internazionali del professional cleaning, offrendo servizi di progettazione degli stand, realizzazione di video promozionali dedicati, produzione di materiale informativo come brochure e gadget personalizzati. La professionalità e la completezza dei servizi offerti sono un valore aggiunto per le aziende che desiderano distinguersi e ottenere successo nei contesti fieristici contribuendo a creare un’immagine forte e distintiva sul mercato nazionale ed internazionale del professional cleaning.

L’approccio pratico dell’agenzia consente un’interpretazione accurata delle esigenze del cliente, garantendo una comunicazione efficace sin dalle fasi iniziali del progetto. Pubblicità creative realizzate da Brandand possono essere riscontrate su riviste professionali come GSA o l’Ospedale, sottolineando il successo dell’approccio innovativo dell’agenzia.

Grazie a uno studio costante, alla conoscenza approfondita dei mercati di interesse e delle necessità delle aziende nel settore del cleaning professionale, Brandand è in grado di elaborare piani di comunicazione ad hoc per il settore alberghiero, delle imprese e della sanità, rispettando le specifiche regole di ciascun mercato.

Sergio Russo collabora attivamente con aziende italiane e internazionali, anche al di fuori del settore del cleaning, come nell’ambito dell’automation, partecipando a programmi internazionali di ricerca e innovazione finanziati dall’Unione Europea, come il recente Horizon 2020.

Per ulteriori informazioni, preventivi o per discutere nuovi progetti, è possibile compilare il form di contatto sul sito brandand.eu o scrivere a info@brandand.eu per fissare un appuntamento.