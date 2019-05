Bettari: linea Ecolabel

Con la sua linea certificata ufficialmente Ecolabel, Bettari entra a far parte di questo “fiore europeo”, il marchio ecologico istituito dall’Unione Europea che identifica tutti i prodotti a basso impatto ambientale. Perfetti per la pulizia di tutte le superfici, i prodotti Ecolabel di Bettari lasciano una gradevole nota profumata e una piacevole sensazione di pulito nell’aria, vantando la stessa efficacia dei prodotti tradizionali. Il marchio UE Ecolabel è una certificazione ambientale volontaria che Bettari ha richiesto per alcuni dei suoi prodotti, rivolgendosi a un organismo competente al quale ha dimostrato di rispettare i criteri ecologici definiti dal regolamento comunitario, ottenendo così l’approvazione e la certificazione dalla Commissione europea.

Il prodotto con marchio Ecolabel smentisce infatti l’opinione comune secondo cui i prodotti ecologici sono di qualità inferiore rispetto a quelli tradizionali. Basti pensare che per ottenere il marchio ecolabel i detergenti devono superare una prova di efficacia per la quale le prestazioni del prodotto non devono essere inferiori a prodotti leader di mercato nella loro categoria. Inoltre, l’azienda viene sottoposta a controlli amministrativi e tecnici per verificare che il prodotto e il suo ciclo di vita rispettino i criteri previsti per la concessione del marchio.

Quest’anno, durante la fiera PULIRE 2019 di Verona, verranno inoltre presentati in anteprima i nuovi Ecolabel specifici per lavastoviglie.

