Asel: la certezza di ottenere il meglio!

Eco Sistema srl con esperienza ultra trentennale nel settore Ho.Re.Ca. è proprietaria di PMC, marchi e brevetti registrati. Tra i marchi presentiamo Asel, sinonimo di alta qualità e affidabilità nell’allestimento per l’area washroom. La linea Asel offre elevati standard di sicurezza e igiene per il settore Ho.Re.Ca. con una gamma completa di asciugamani e asciugacapelli elettrici e dispenser tutti no-touch.

Gli asciugamani elettrici sono dotati di filtri HEPA e lampade UV germicida con un design ergonomico e moderno. Ogni prodotto è sviluppato e progettato per soddisfare al meglio le richieste degli utenti: alta velocità di asciugatura, risparmio energetico, massima igiene, rispetto dell’ambiente, innovazione e cura estetica per garantire funzionalità ed eleganza nell’arredamento. Elevate prestazioni ed efficienza: ogni prodotto viene accuratamente studiato e testato prima di essere immesso sul mercato per garantire la massima affidabilità.

Servizio al cliente: soddisfazione dell’utente a 360 ° con prodotti top e servizio di assistenza professionale e veloce. L’azienda garantisce un servizio di assistenza con ritiro degli apparecchi e riconsegna presso la sede del cliente in tempi rapidissimi. Tutti gli apparecchi della linea Asel sono muniti delle certificazioni di sicurezza CE e RoHS riconosciuti in Europa.

www.eco-sistemasrl.it