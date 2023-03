Amedics è un’azienda che si occupa della ideazione, progettazione, produzione e controllo di formulati disinfettanti (Presidi Medico-Chirurgici e Dispositivi Medici) per diversi impieghi: mani, cute, attrezzature e strumenti, superfici ed ambienti.

L’azienda, che ha una storia ultraventennale, collabora con la distribuzione del cleaning ed ha come destinatario il mondo dell’Ho. Re.Ca., delle imprese di servizi, il settore wellness e e le Amministrazioni Pubbliche. Abbiamo incontrato la dirigenza della società con la quale abbiamo fatto il punto su Amedics e sui suoi obiettivi, anche alla luce della nuova campagna di comunicazione “Amedics c’è”.

“Per Amedics stiamo lavorando con entusiasmo e convinzione” ci dice l’Amministratore Delegato il Dott. Antonio Ancarani. “L’azienda è orientata al mondo del cleaning in cui i principali protagonisti sono i distributori; proprio sulla distribuzione stiamo focalizzando il nostro lavoro con l’obiettivo di costruire un dialogo concreto che ci permetta di fornire soluzioni per il mercato ed avere una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. I nostri prodotti per il cleaning sono una sintesi tra formulati storici di Amedics e nuove e più aggiornate proposte per un utilizzo più appropriato e moderno della disinfezione nelle diverse applicazioni.

“In effetti” sottolinea la Dott.ssa Elisabetta Ancarani Direttore di Produzione “siamo in- tervenuti sullo stabilimento produttivo proprio per poter essere innovativi nel segno della tradizione. Gli impianti, i macchinari sono stati adeguati ed innovati con l’obiettivo di attribuire alla struttura sicurezza e sostenibilità ambientale (con la certificazione ambientale). Produciamo il Cloro Elettrolitico (insieme a noi in Europa un solo produttore) e siamo strutturati con ambienti e procedure idonee per la preparazione di soluzioni alcoliche, sempre più richieste dal mercato. Il Laboratorio è stato strutturato con sistemi e attrezzature che permettono una attività di controllo, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e di analisi delle formulazione in produzione. Il Laboratorio Microbiologico consente un controllo sui nostri prodotti in tempo reale che si aggiunge a quello sui prodotti eseguiti presso un laboratorio di analisi indipendente. L’ufficio Regolatorio consente all’azienda di essere al passo degli sviluppi normativi, particolarmente complessi ed impegnativi in questi ultimi periodi, soprattutto per l’adeguamento delle formule al nuovo Regolamento MDR e in materia di Biocidi. Tutto questo ci permette di poter adeguare ed aggiornare tempestivamente la documentazione a corredo dei prodotti a tutto vantaggio dei nostri partners distributori e del mercato.”

Abbiamo chiesto al Dott. Eugenio Genise Direttore Commerciale qual è il significato della comunicazione “Amedics c’è”. “L’idea è quella di portare all’attenzione della distribuzione nel dopo-Covid, la necessità di proporre al mercato soluzioni disinfettanti adeguate a presidiare attività che presentano criticità in ambito di potenziale diffusione di infezioni. Proprio per questo:

AMEDICS c’è perché abbiamo una rete di vendita e di specialisti di prodotto estrema- mente professionali e competenti al servizio della distribuzione e degli utilizzatori finali. AMEDICS c’è per consentire alla distribuzione di realizzare in maniera professionale e competente un business duraturo e profittevole incentrato sulla disinfezione.

AMEDICS c’è per affermare ogni aspetto della disinfezione nei diversi campi di applica- zione e per conferire alle attività̀ dei nostri clienti protezione e sicurezza per il proprio personale e per gli utenti finali.

AMEDICS c’è per costruire un mondo di consapevolezza e di certezza e per garantire un futuro che, prendendo spunto dal passato, non ci faccia trovare impreparati per le pros- sime sfide che ci attendono.”

www.amedics.eu