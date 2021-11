Alchemy Industry, restart sostenibile

Alchemy Industry, presente sul mercato del cleaning professionale e industriale con linee di prodotto di tecnologia tradizionale e di nanotecnologia, stimolata dalla crescente esigenza dei consumatori, si allinea a quanti hanno creduto in una ripartenza sostenibile. Tra le novità presentate a ISSA PULIRE di Verona la sua innovativa linea di prodotti ECOLABEL, dimostrando non soltanto il suo crescente impegno verso l’ambiente ma dichiarando ancora una volta l’importanza del suo sistema di valori.

L’evolversi continuo delle esigenze del mercato del cleaning porta infatti oggi ad un continuo approfondimento dei laboratori e dei reparti di sviluppo e conduce i produttori europei ad un sistema circolare, in cui il ciclo di vita di un prodotto può essere ulteriormente ripetuto.

La Linea SANUS di Alchemy Industry risponde perfettamente alle aspettative degli utilizzatori. Efficacia ed innovazione si sposano dando vita ad una gamma unica nel suo genere, interamente realizzata con imballaggio riciclabile al 100% e plastica seconda vita.

Il grande lavoro di questi mesi, partendo dalla riorganizzazione dei processi di produzione, passando per la ristrutturazione di un modello di business in continua evoluzione e sfruttando il momento per fare passi avanti nella ricerca, nell’innovazione e nello sviluppo, posiziona oggi Alchemy Industry tra le aziende italiane pronte a cambiare passo nel nuovo scenario del cleaning globale. Uno scenario che, per il rilancio del tessuto produttivo del Paese, sempre più dovrà tener conto del rispetto dell’uomo e della tutela dell’ambiente.

www.alchemyindustry.it