Airbelt K1-Premium, l’efficienza e versatilità del nuovo aspirapolvere Sebo

Con oltre 4 milioni di aspirapolvere consegnati in tutto il mondo, Sebo è una delle aziende leader nel mercato dei prodotti per l’aspirazione e la pulizia di tappeti e pavimenti. Airbelt K1-Premium, aspirapolvere che nasce da questa profonda conoscenza dei sistemi di cura di tappeti e moquette, unisce l’efficienza e l’affidabilità, tipica Sebo, alla versatilità necessaria per affrontare le molteplici esigenze dell’albergo.

Il mix battitappeto più aspirapolvere a carrello permette di operare con notevole riduzione dei tempi ed eccellenti risultati in ambienti ingombri o difficili da raggiungere come sotto i letti o scaffali molto bassi. Il tubo flessibile collegato al tubo telescopico elettrificato, con comandi sull’impugnatura, permette all’operatore di gestire le funzioni senza la minima fatica fisica semplicemente premendo i pulsanti, aumentare o diminuire la potenza del motore e la quantità di aria aspirata con una perfetta filtrazione dell’aria garantita dal triplo sistema di microfiltri che comprende anche un filtro Hepa.

Sono incorporati accessori come lancia piatta per fessure e fughe, bocchetta poltrone e imbottiti, spazzola combinata per moquette e pavimenti duri. Completa la dotazione di bordo una cintura d’aria a protezione dei mobili.

www.seboitalia.it