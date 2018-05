Acid Power: new generation

Dianos presenta un detergente dall’elevato contenuto innovativo, in quanto formulato utilizzando materie prime di nuova generazione. Acid Power è un detergente acido in grado di combinare un elevato effetto disincrostante e disossidante, con proprietà detergenti e sgrassanti. Grazie al particolare connubio di acidi organici di nuova generazione, il prodotto esplica ottime proprietà disossidanti sia su leghe ferrose, quali ferro e acciaio, che su leghe leggere come quelle dell’alluminio e del rame, senza danneggiarle o intaccarle, a differenza dei comuni detergenti acidi.

La sua applicazione permette di ravvivare l’aspetto originale delle superfici metalliche rimuovendo efficacemente e rapidamente: ruggine, residui di sostanze grasse, incrostazioni calcaree e ossidazioni.

Contiene acidi inorganici di nuova generazione ad elevato effetto disossidante

Non danneggia l’alluminio e le leghe leggere

Rimuove rapidamente calcare, ruggine, ossidazioni e grasso da superfici metalliche, pietra e vetri.

Acid Power presenta inoltre enormi vantaggi in termini di sicurezza e di impatto ambientale. Non sviluppa vapori acidi ed è esente da acidi minerali inorganici particolarmente dannosi per l’ambiente, come l’acido cloridrico, nitrico e fluoridrico. E’ raccomandato per la pulizia delle pareti faccia-vista, delle pareti metalliche, delle facciate di palazzi e di tutte le superfici esposte agli agenti inquinanti ambientali.E’ inoltre indicato per la pulizia di vetrate e finestre, perché risulta efficace anche sul vetro, senza il rischio di danneggiare gli infissi o i profili in alluminio.

