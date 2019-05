4cleanpro sistema globale e multifunzioni

La 4cleanpro, forte del successo del suo ultimo prodotto MIRA, continua a sviluppare intorno a questo indispensabile macchina una serie di attrezzature in modo da completare e creare un innovativo sistema completo per l’igiene per tutti i tipi di applicazioni.

Dalla piastra appendice per il trasporto della MIRA, adattabile a tutti i tipi di carrello multi funzione in modo da rendere veramente efficaci gli interventi di pulizie o igienizzazione in modo completamente autonomo, essendo la MIRA alimentata con batteria al litio e quindi non ha bisogno di connettersi alla rete elettrica, al carrello ALLROAD per il trasporto della MIRA su percorsi difficili come scala, gradini etc.. con ruote di 250 mm di diametro per superare qualsiasi ostacolo.

Sempre in tema di autonomia, presenta a PULIRE (hall 6 stand B4/4) un rivoluzionario carrello interamente in inox da equipaggiare di un ampia gamma di accessori. Il carrello contiene un serbatoio per il la soluzione detergente che tramite una pompa spruzza la soluzione sulle macchie e con un aspira tutto a Batteria permette di asportare sia il liquido che il solido. Può essere corredato anche di tutti gli accessori disponibili per adattare questo rivoluzionario sistema su misura in funzione delle varie esigenze dei nostri clienti, grazie alla soluzione modulare, il cliente costruisce e adatta come vuole il suo trolley.

Non mancherà tutta la gamma completa di macchine lavasciuga che oggi propone in versione Acciaio Inossidabile AISI 304.

