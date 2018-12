Per il 2019 Arco Chimica lancia lo sguardo oltreconfine

La ripresa autunnale ha impresso nuovo slancio all’attività di ARCO Chimica, che può guardare alla chiusura dell’anno e al bilancio del 2018 con rinnovata fiducia. Spiega l’AD Luca Cocconi: “Abbiamo ripreso in mano tutti i progetti dell’anno che volge a termine, alcuni già in fase avanzata, altri appena avviati. Certamente, la partecipazione a Interclean ha impresso vigore ed entusiasmo a questo nostro impegno, sempre più orientato all’innovazione tecnologica e al green cleaning. L’imperativo categorico è diversificare le linee di mercato, dedicando la massima attenzione alle aspettative della clientela. Ci stiamo muovendo, come sempre, su più fronti -aggiunge-.

Entro la fine dell’anno è prevista la presentazione di una serie di nuovi prodotti, che saranno proposti in anteprima alla rete distributiva durante un apposito meeting. In particolare, punteremo su un’inedita Linea green, tecnologicamente all’avanguardia ed interamente vegetale, dunque ecologica al cento per cento. Crescerà senz’altro anche l’offerta della nostra già vasta gamma di detergente concentrato in monodosi, che ci ha visti protagonisti in questi anni con le Linee Infyniti e Aladin.

Intanto Tailor sta andando molto bene, con un margine di crescita di fatturato che nel 2018 è stato pari al 10%, in linea con la crescita complessiva dell’azienda, che ha superato il 13%, raggiungendo i sei milioni e mezzo di euro. Sicuramente il successo della partnership con Kärcher Italia apre per questa innovativa proposta, in grado di fornire un costo certo mensile per ogni tipo di cantiere, omnicomprensivo di prodotto detergente e attrezzature per la pulizia, scenari futuri di grande interesse in chiave europea internazionale”.

