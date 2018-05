Sutter: 160° anniversario, Zero, Digital e Ambiente ad Interclean

Nell’anno del 160° anniversario, Sutter rinnova la sua presenza alla fiera Interclean di Amsterdam. Per la prima volta lo stand si troverà nello storico padiglione 1, a testimonianza della volontà di essere sempre più presenti a livello internazionale per giocare in “prima squadra” con i più forti. Una particolare attenzione sarà data ai progetti Digital, sempre di più a supporto del mondo delle pulizie professionali come il recente Sutter Academy, per la creazione di preventivi e piani di lavoro e il nuovo progetto Hololens, grazie alla tecnologia Microsoft, in cui Sutter Professional è stata la prima azienda del settore a far partire un progetto pilota internazionale in Qatar già nel 2017 per dare supporto tecnico anche a distanza ed in tempo reale ai Clienti in tutto il mondo.

La linea ZERO (www.zero.sutterprofessional.com), lanciata nel 2015, sempre più asset strategico aziendale è una linea in continua evoluzione “naturale” e miglioramento grazie alla ricerca e all’innovazione. L’anno passato è stata premiata nell’ambito della XXIII edizione di “Pulire”, fiera internazionale della pulizia professionale, con il “Premio Nazionale Ecolabel UE 2017”, per l’innovazione ambientale introdotta nell’Ecolabel UE. La licenza Ecolabel (www.sutter.it/it/certificazioni) presente sulla maggior parte dei prodotti ZERO, è sinonimo di rispetto dell’ambiente. I prodotti che non sono Ecolabel sono invece certificati CAM.

OXIPUR, invece, è la linea di prodotti per la Lavanderia Professionale di Sutter Professional. SOFT POWER Caps e la variante di profumo Sensitive, dermatologicamente testata ed adatta anche per le pelli più sensibili, sono gli ammorbidenti concentrati con speciali micro-caps brevettate che rilasciano una piacevole e duratura profumazione anche dopo l’uso dell’essiccatore o durante la stiratura. Anche STAIN ACTIVE, di recente ingresso in gamma, contribuirà a renderla ancora più completa.. Nel canale You Tube di Sutter Professional si possono trovare alcuni video “Oxipur Experience” realizzati in collaborazione con il Laboratorio R&D per illustrare gli importanti plus della gamma.

www.sutterprofessional.it