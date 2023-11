Zep aiuta a prevenire il rischio legionella nell’hotel

Zep: il rischio legionella si previene attraverso l’attività di controllo e la manutenzione ordinaria degli impianti idrico sanitari e aeraulici con prodotti specifici.

L’utilizzo di prodotti igienizzanti e disinfettanti, di semplice e veloce applicazione, è di fondamentale importanza per garantire una manutenzione efficace sia dal punto di vista sanitario che da quello economico.

Dal piccolo impianto di acqua sanitaria alla grande UTA, Zep ha studiato, sperimentato e realizzato specifici prodotti per ogni fase della loro manutenzione. Attraverso la proposta “Protezione Globale” gli operatori possono pertanto offrire ai propri clienti la sicurezza che solo il perfetto stato degli impianti è in grado di garantire. Altri aspetti importanti da considerare sono la miglior resa energetica, il risparmio economico e l’essere in regola con le normative in vigore.

Nella gamma ZEP Ac Systems Maintenance e Sanitary Water Treatment sono presenti prodotti contenenti principi attivi efficaci contro agenti patogeni come batteri, virus e funghi. Le soluzioni proposte affrontano ogni aspetto legato all’igiene degli impianti con applicazioni tecniche semplici e sicure, adatte agli impianti di tutte le dimensioni. Una parte fondamentale è la costante e qualificata formazione e informazione degli operatori grazie all’assistenza specifica dedicata ai clienti, punto imprescindibile dell’offerta Zep.

La proposta “Protezione globale” si pone degli obiettivi molto precisi per prevenire il rischio di contagio da Legionella: mantenere puliti e disinfettati i filtri e le superfici alettate di scambio termico dei condizionatori che non necessitano di risciacquo manuale perchè autodilavanti; igienizzare le condense e prevenirne il ristagno nelle vasche di raccolta di split e fancoils. Oltre alla prevenzione della Legionellosi, trattare i circuiti comporta molti benefici legati alla riduzione di interventi di manutenzione onerosi e costosi e al risparmio energetico grazie al mantenimento di un buon scambio termico delle apparecchiature (pacchi lamellari delle torri, serpentine, scambiatori a fascio tubero, superfici alettate degli aerotermi).

Le registrazioni P.M.C. di molti prodotti Zep dedicati alla manutenzione degli aerotermi garantiscono le strutture sull’efficacia del trattamento, lasciando i responsabili con la tranquillità di avere operato correttamente nell’ambito delle normative vigenti.

www.zep.it