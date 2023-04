Werner & Mertz : attenzione al greenwashing sul clima!

Werner & Mertz Professional, con la nuova campagna “Circular Success”, vuole far riflettere sulle pratiche del greenwashing.

Da quando la protezione del clima è diventata strategica, il marketing di tante aziende si è adeguato con affermazioni acchiappa-like ma prive di significato, “climaticamente neutro”

e “CO2 interamente compensata” sono solo due esempi.

Una pratica che suscita dubbi, secondo l’azienda, è la compensazione del carbonio con la riforestazione in zone remote della terra. Le aziende calcolano le proprie emissioni di gas

serra e acquistano il numero corrispondente di crediti di carbonio. I soldi servono per

piantare alberi che dovrebbero riassorbire la stessa quantità di CO2 emessa annualmente dall’azienda. In termini puramente aritmetici, diventa così possibile dichiararsi

“climaticamente neutri” ma questo non significa che ci siano state delle azioni concrete per una riduzione delle emissioni.

Con la nuova campagna “Circular Success”, Werner & Mertz, vuole far riflettere su queste pratiche. “Con il nostro marchio Green Care Professional, da tempo abbiamo una

visione olistica della protezione dell’ambiente e del clima”, afferma Thomas Ulbricht,

CEO di Werner & Mertz Professional. “Per come la vediamo noi, le aziende che piantano alberi ovunque e usano questi calcoli per far sembrare buone le loro prestazioni

ambientali non contribuiscono a una vera sostenibilità. Questa pratica è molto simile

ad una moderna vendita di indulgenze che inganna i clienti”.

Il punto di vista di Werner & Mertz è raccontato nel dettaglio su circular-success.com/it;

“Il rimboschimento è fondamentalmente una buona cosa. I boschi sono la migliore

protezione del clima“, afferma Ulbricht. “Questo però non deve diventare una via

d’uscita per le aziende la cui reale responsabilità consiste nell’investire per migliorare il proprio processo produttivo e ridurre realmente le emissioni di CO2. La compensazione del carbonio dovrebbe essere utilizzata solo per le emissioni che non possono essere evitate”.



Werner & Mertz Professional persegue la protezione del clima in un modo molto efficace, afferma Ulbricht. “Piantare alberi non basta. Ecco perché affrontiamo il tema nel

giusto ordine e con un approccio olistico. Puntiamo ad un modello produttivo circolare e ci miglioriamo sistematicamente in tutte le fasi del ciclo di vita. Seguiamo il Green Deal con cui l’Unione europea vuole raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ci sono sei fasi in cui possiamo intervenire per ridurre il consumo di energia e risorse, proteggere la biosfera del pianeta e prevenire l’inquinamento ambientale con innovazioni concrete e progetti verificabili:

• Cooperazione e progetti per la conservazione della biodiversità

• Formule biodegradabili e materie prime

provenienti da fonti rinnovabili in tutti i prodotti Green Care Professional

• Protezione delle foreste, del suolo, dei bacini idrici

• Imballaggi riciclati e riciclabili con particolare attenzione al riciclo post-consumo dalla

raccolta dei rifiuti domestici europei

• Edilizia sostenibile e utilizzo di energie rinnovabili come l’eolico, il fotovoltaico e

l’energia geotermica

• Gestione idrica rispettosa dell’ambiente nei due siti produttivi”.



“In Werner & Mertz Professional, la protezione del clima, la tutela dell’ambiente e l’economia circolare sono sempre andate di pari passo, toccando tutte le aree di business”,

afferma Ulbricht. “Ci sforziamo sempre di rimanere almeno un passo avanti rispetto

all’attuale standard ecologico. Quindi offriamo ai nostri clienti prodotti per i quali la

protezione del clima non è un’affermazione vuota, ma un dato di fatto”.

wmprof.com