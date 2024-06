VisaVersa® Pro di Unger: la perfetta pulizia dei vetri

VisaVersa® Pro di Unger è la una nuova edizione del leggendario tergivetro brevettato dal 1989. Grazie all’innovativo concetto di pad, all’impugnatura ergonomica e alla nuova clip di chiusura, definisce standard significativi in termini di efficienza, comfort e flessibilità nella classica pulizia dei vetri.

Il pratico utensile 2in1 fa risparmiare tempo e denaro ai professionisti, poiché svolge le due fasi di lavoro di lavaggio e asciugatura nello stesso modo. Non occorre passare da un utensile all’altro con grande dispendio di tempo, il che rappresenta un chiaro vantaggio soprattutto quando si pulisce con l’asta telescopica. Ciò che rende la nuova versione Pro diversa dalla classica sono tre importanti migliorie, vediamole.

Un leggero pad in microfibra sostituisce il precedente lavavetro pesante. In questo modo,

l’utensile pieno di soluzione detergente è notevolmente più leggero e comodo da maneggiare rispetto al modello precedente. Poiché il pad in microfibra ha un’alta capacità di assorbimento dell’acqua, VisaVersa® Pro offre un elevato raggio d’azione. Inoltre il pad convesso mantiene una grande superficie di contatto con il vetro, il che ottimizza in modo impressionante le prestazioni di pulizia.

Unger ha dotato VisaVersa® Pro dell’impugnatura ergonomica ErgoTec® XL comprendente due componenti, affinché i professionisti possano utilizzarla ancora più comodamente come utensile manuale, il design dell’impugnatura consente di lavorare più a lungo senza stancarsi e garantisce una presa salda anche con le mani bagnate. Per le massime prestazioni in altezza, VisaVersa® Pro è compatibile con tutte le aste telescopiche Unger dedicate alla pulizia classica dei vetri. Invece di smontare il lavavetri per sostituirlo poi con il tergivetro, l’asta viene semplicemente girata – e si ottengono risultati di pulizia perfetti, in modo rapido e sicuro.

Inoltre, il tergivetro ha una posizione variabile nella VisaVersa® Pro. In questo modo vengono offerte ai professionisti della pulizia dei vetri e degli edifici possibilità completamente nuove, soddisfando le esigenze individuali. Ora, grazie a una nuova clip di chiusura, il lavavetro e il tergivetro possono essere separati e utilizzati singolarmente. Inoltre gli utenti esperti possono lavare e asciugare le finestre contemporaneamente con un solo movimento – il vantaggio in termini di ergonomia, costi e tempo è quindi sensazionale.

