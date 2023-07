Vega, la lavasciuga pavimenti che unisce produttività e comfort

Vega è la lavasciuga pavimenti operatore a terra di Comac capace di fondere in una macchina produttività e facilità di utilizzo, adatta ad operare anche in condizioni di sporco pesante.

ll design compatto e la grande praticità la rendono particolarmente indicata per un utilizzo negli ambienti della GDO, del settore industriale, e in tutte le imprese che richiedono una pulizia di manutenzione o di fondo di spazi fino a 4500 m2. Disponibile nella versione lavante con spazzole a disco da 65, 75 e 85 cm di pista di lavoro (BT), nella versione spazzante con spazzole cilindriche da 70 cm di pista di lavoro (BTS) e nella versione orbitale con tampone da 70 cm di pista di lavoro (BTO) per ottenere risultati ottimali su ogni superficie.

Per gli ambienti della GDO è possibile dotare Vega della tecnologia CCP – Comac Corrosion Protection, il trattamento di Comac effettuato per ricoprire e proteggere le parti metalliche della lavasciuga pavimenti, consentendo quindi a Vega di operare anche in ambienti nei quali si potrebbero trovare agenti corrosivi o inquinanti come laboratori alimentari, fabbriche, aziende farmaceutiche e piscine.

La tecnologia PM – Pressure Monitoring consente di controllare la potenza erogata dai motori delle spazzole per assicurare sempre la massima efficienza su qualsiasi tipo di pavimento. Inoltre, grazie alle batterie al litio, Vega è in grado di assicurare sempre il massimo livello operativo.

Per tenere costantemente sotto controllo le macchine che compongono la flotta, Comac ha previsto per Vega, la possibilità di installare a bordo la tecnologia CFC – Comac Fleet Care che consente di controllare anche a distanza lo stato di salute delle macchine, per vedere se sono in uso, da chi e se necessitano di manutenzione. Questo contribuisce ad intervenire tempestivamente in caso di bisogno, evitando lunghi fermi macchina e riducendo i costi.

Il rispetto per l’ambiente e le sue risorse è da sempre alla base della filosofia aziendale, per questo Vega può essere dotata del sistema ReWater che permette all’operatore di riutilizzare per più giorni l’acqua di lavaggio della lavasciuga pavimenti mantenendo costanti le performance di pulizia e riducendo notevolmente gli sprechi.

