VDM per la pulizia degli ambienti più complessi

VDM, negli ultimi anni, è sempre più attiva nello sviluppo di soluzioni e prodotti ergonomici dedicati all’ambiente sanitario.

La storica azienda milanese progetta attrezzature utili a raggiungere lo status lavorativo ottimale, intese ad elevare gli standard del settore. Ne sono un esempio il sistema “Touch Free System” che evita all’operatore il contatto con la frangia infetta, i carrelli “Idea Top Serie 100” che facilitano il rispetto dei protocolli di pulizia o la microfibra VDM di ultima generazione i cui test hanno evidenziato una maggiore capacità di rimozione dello sporco superiore del 19,5%.

L’ azienda ha anche stilato il proprio manifesto sulla sostenibilità, volto ad un modello di business concretamente sostenibile, attento all’ambiente, al benessere sociale e a una governance equa e lungimirante. E’ tra le prime in Italia a proporre una gamma interamente eco-friendly, progettata per rispondere alla crescente domanda di prodotti certificati in ambito sanitario.

La salvaguardia dell’igiene degli ambienti ospedalieri è un’esigenza indispensabile e vitale. La costante formazione dell’Academy VDM, rivolta al personale sanitario e agli operatori impegnati nelle operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti, ha consentito alle stazioni appaltanti dei più prestigiosi ospedali italiani di avvalersi di attrezzature di valore ed attente alla salute dell’operatore.

www.vdm.it