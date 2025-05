VDM, DIERRE e Fondazione Comi: tecnologia e igiene personalizzata

Le soluzioni VDM si confermano un punto di riferimento per l’igiene professionale nel settore sanitario, offrendo tecnologie all’avanguardia, protocolli personalizzati e un supporto operativo che va ben oltre la semplice fornitura di prodotti.

È quanto emerge dal progetto realizzato da Dierre, distributore VDM, per, e in collaborazione con la Fondazione COMI, RSA che ha scelto di rinnovare e rendere ancora più efficace il proprio approccio alla pulizia e al controllo delle contaminazioni.

Il caso della Fondazione COMI dimostra come la filosofia di VDM, basata su soluzioni studiate sul cliente, tecnologie funzionali e formazione continua, risponda pienamente alle nuove esigenze del settore sanitario. Un modello replicabile che mette al centro la prevenzione, l’efficienza operativa e soprattutto la salute delle persone.

Soluzioni concrete per criticità reali

Il progetto si è focalizzato principalmente sul monitoraggio delle superfici e sulla prevenzione delle infezioni, rispondendo a un’esigenza concreta spesso sentita nelle RSA:

quella di gestire e contenere contaminazioni da batteri resistenti.

Come spiega Stefania Re di Dierre: “Abbiamo lavorato con la Fondazione COMI su una linea specifica per la sanità, puntando sul monitoraggio e sul controllo qualitativo delle operazioni di pulizia. L’adozione di carrelli VDM con sistema touch free ha permesso di evitare contaminazioni incrociate, tutelando sia l’operatore che gli ospiti. Il sistema “touch free” consente, infatti, di evitare il contatto manuale con i panni usati, migliorando l’efficacia igienica e riducendo i rischi. La grande novità di questo protocollo igienico è il controllo post-pulizia che viene effettuato con tamponi reagenti che danno risposte immediate sulla presenza batterica, senza la necessità di attese prolungate per l’analisi. I carrelli multiuso VDM danno inoltre sempre una garanzia d qualità, facilità di montaggio e utilizzo e di durata, a cui si aggiunge l’aspetto di sostenibilità nella riduzione degli sprechi”.

Formazione, affiancamento e protocolli personalizzati

Il valore aggiunto della partnership tra Dierre e VDM risiede anche nella formazione e

nell’affiancamento costante al personale della struttura. Come racconta Ilenia La Rocca,

Responsabile Ufficio Acquisti della Fondazione COMI: “Abbiamo scelto Dierre proprio per

il supporto completo: dalla scelta dei carrelli, per la quale VDM rappresenta la soluzione

ideale, alla formazione delle nostre operatrici. Con il referente del progetto abbiamo

costruito un protocollo chiaro, che parte dalla scelta dei prodotti fino alla checklist periodica per verificare l’efficacia del lavoro.”

La Fondazione ha rinnovato completamente la propria dotazione di soluzioni per l’igiene,

tra cui i nuovi carrelli multiuso VDM. “L’obiettivo non era solo migliorare la pulizia, ma educare e formare il personale in modo efficace e duraturo: il cambio guanti era un punto critico – continua La Rocca – ora invece è diventato routine. E anche interventi più tecnici sono stati gestiti con successo, grazie alla formazione fornita.”

Qualità oltre il prezzo

Una scelta chiara, anche sul piano strategico: “Abbiamo scelto un investimento di qualità, non solo di prezzo. Cercavamo un partner, non un semplice fornitore”, ha concluso La Rocca.

www.vdm.it