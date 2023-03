Un approccio moderno e sostenibile al Pest management

Il Pest management consente il contrasto efficace degli infestanti ponendo contemporaneamente attenzioni particolari verso l’ambiente circostante.

Il ricorso ai gel insetticidi rappresenta un nuovo concetto di deblattizzazione, molto meno impattante ma non per questo meno efficace. L’Advion gel scarafaggi negli ambienti industriali, come pure quelli domestici, oltre ad essere garanzia di efficacia è sinonimo di sicurezza:il prodotto infatti, a base della moderna sostanza attiva Indoxacarb, viene letteralmente bioattivato direttamente dall’infestante in seguito all’ingestione.

Una volta ingerito il gel particolarmente appetibile, gli enzimi deputati alla “digestione”, propri solo degli artropodi, modificano la sostanza attiva fin qui inerte, attivandola affinché eserciti un’azione letale. Proprio durante il trattamento di insetti sociali come le blatte, il ricorso all’Advion gel scarafaggi è più di una garanzia poiché il suo ritardo d’azione consente a tutti i soggetti della colonia di alimentarsi tranquillamente, puntando all’eradicazione della colonia. Da sottolineare come tra i blattoidei siano frequenti fenomeni di cannibalismo, con conseguente avvelenamento secondario di altri soggetti infestanti.

Tra gli insetticidi più moderni, figurano le formulazioni microincapsulate. Ne esistono di svariate sul mercato, tuttavia Newpharm ha deciso di puntare su qualcosa di unico: la microincapsulazione con polimeri di cellulosa. Mentre la maggior parte delle microincapsulazioni delle sostanze attive viene condotta con microplastiche, puntare su polimeri di cellulosa completamente biodegradabili si traduce in effetto prolungato nel tempo con bassissimo impatto ambientale, senza dimenticare la drastica riduzione della tossicologia della sostanza attiva. Specie nel controllo dei blattoidei, insetti lucifughi per eccellenza, l’applicazione di Newcidal Micro, la formulazione microincapsulata di recente introduzione garantisce una costante azione snidante oltre che insetticida, protratta addirittura per mesi.

