Tork Natural Color, una nuova linea sostenibile di carta asciugamani e igienica

Tork, marchio internazionale di Essity, presenta Tork Natural Colour: asciugamani e carta igienica soffici e di alta qualità, realizzati con fibre riciclate al 100%.

Qualità e sostenibilità non si escludono più a vicenda

Gli asciugamani di carta o la carta igienica di color marrone chiaro in passato non erano molto apprezzati perché poco assorbenti, leggermente ruvidi, davano quell’idea di bassa qualità. Le cose stanno cambiando: Tork, leader dell’innovazione, dimostra che sostenibilità e qualità non si escludono più a vicenda. Per la nuova famiglia di prodotti Tork Natural Colour, gli esperti di igiene professionale hanno trasformato il ruvido in morbido e hanno dato un nuovo colore all’alta qualità, con asciugamani e carta igienica morbidi e piacevoli, realizzati con fibre riciclate al 100%. La gamma per aree bagno Tork Natural Colour rappresenta un altro passo verso un’economia circolare, rispondendo al tempo stesso ai cambiamenti nel mercato della carta.

Innovazione: prodotti per il bagno morbidi e sostenibili

Da molti anni Tork utilizza materiali riciclati di alta qualità per i suoi prodotti. Ma: “Le fibre riciclate di qualità migliori come la carta da ufficio e i giornali sono diventate una risorsa scarsa. Sempre più persone lavorano da casa e le aziende adottano comportamenti sempre più liberi dalla carta, così l’offerta di carta per riciclo è diminuita” ci spiega Riccardo Trionfera, Direttore Commerciale di Essity “Dovevamo trovare fonti alternative che ci sono state offerte dal boom dell’e-commerce che ha enormemente aumentato l’uso di imballi di cartone in tutto il mondo. Così abbiamo iniziato a utilizzarli come una delle nostre importanti fonti di fibra per i nostri tissue”.

Ora la carta igienica e gli asciugamani della famiglia di prodotti Tork Natural Colour sono morbidi e hanno la stessa qualità dei prodotti Tork Advanced simili. “Non è più necessario scegliere tra sostenibilità e performance. Tork Natural è un’ottima scelta per dimostrare il proprio impegno ambientale mantenendo l’elevata qualità Tork. Si tratta di una piccola dichiarazione di sostenibilità, ma la somma di tante piccole azioni determina un grande cambiamento” aggiunge Trionfera.

Inoltre, tutti i prodotti per il bagno Tork Natural sono compatibili con Tork PaperCircle, il primo servizio di riciclo di asciugamani di carta al mondo. Un servizio innovativo che consente alle aziende di partecipare facilmente all’economia circolare, raccogliendo e riciclando gli asciugamani di carta usati in nuovi prodotti, trasformando i rifiuti in una risorsa. Tork PaperCircle aiuta a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità riducendo gli sprechi fino al 20% e tagliando le emissioni di carbonio degli asciugamani di carta almeno del 40%.

Gli impiegati e gli ospiti dei ristoranti apprezzano i prodotti sostenibili

Asciugamani e carta igienica di alta qualità, di questo nuovo colore naturale sono un modo semplice per mostrare a impiegati, ospiti e visitatori che la sostenibilità è una priorità e che il management della struttura è parte attiva nella transizione verso una società più sostenibile e circolare. Le ricerche mostrano che l’83% degli impiegati e degli ospiti concorda sul fatto che offrire asciugamani di carta in color naturale, realizzati con materiali riciclati al 100% è un buon modo per dimostrare il proprio impegno ambientale. All’87% piace l’idea di riciclare prodotti monouso, come i cartoni per produrre asciugamani di carta. L’85% degli impiegati è disposto a utilizzare in ufficio carta di colore naturale, purché la qualità sia la stessa a cui sono abituati. Il nuovo tissue Tork è composto al 100% da fibre riciclate. Il 30-50% proviene da cartoni ondulati usati, come i cartoni per spedizioni. La parte restante proviene da altre fonti di fibra riciclata, come la carta da ufficio. Tutti i prodotti sono certificati FSC® e EU Ecolabel.

“Migliorare le prestazioni aziendali attraverso una gestione sostenibile dell’igiene è al centro del nostri obiettivi. Ecco perché nei prossimi anni verranno lanciati altri prodotti in colori naturali di alta qualità” conclude Trionfera.

Tutte le ricariche Tork Natural Colour possono essere utilizzate con i dispenser Tork. La linea include:

Asciugamani in rotolo Tork Matic Natural

Asciugamano multipiega Tork Xpress Soft Natural Advanced

Rotolo di carta igienica Tork Natural Coreless Advanced di medie dimensioni

Rotolo di carta igienica Tork Natural Mini Advanced Jumbo

Per maggiori informazioni

https://www.tork.it/prodotti/ricariche/asciugamani-in-carta