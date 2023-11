Tork è il primo player in Europa ad offrire una gamma di dispenser certificati Carbon Neutral

Tork, marchio internazionale di Essity, è la prima realtà in Europa a ridurre e compensare le emissioni di carbonio per l’intero ciclo di vita di un’ampia gamma di dispenser di sapone, carta igienica e carta asciugamani.

Anche questa volta, infatti, Tork vince la sfida competitiva e rafforza la propria leadership offrendo ai propri clienti, per prima in Europa, un’ampia gamma di dispenser certificati Carbon Neutral. Un risultato di grande importanza, raggiunto grazie alla riduzione e insieme alla compensazione delle emissioni di carbonio in tutto il processo industriale, dalle materie prime alla fine del ciclo di vita del prodotto.

Tork è un brand di Essity, multinazionale nei settori dell’igiene e della salute, riconosciuta nel mondo come un’azienda con forti ambizioni e precisi obiettivi in materia di sostenibilità. Tork ha nel proprio Dna la vocazione alla sostenibilità che si concretizza nei suoi prodotti e servizi sin dall’inizio dell’attività, nel 1968. E lo scorso 6 Gennaio, durante il World Economic Forum di Davos è stata di nuovo riconosciuta come una delle 100 aziende più sostenibili al mondo da Corporate Knights.

“Siamo entusiasti di offrire una gamma di dispenser Tork Carbon Neutral, cioè a Zero emissioni di gas serra, che non solo sono efficaci nel garantire un’elevata igiene, ma riducono anche l’impatto ambientale sul pianeta. Questa nuova certificazione aiuterà i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità” afferma Riccardo Trionfera, direttore commerciale di Essity Italia.

I 27 dispenser Tork a Zero emissioni sono prodotti con energia rinnovabile certificata, mentre le rimanenti emissioni vengono compensate attraverso investimenti in progetti climatici certificati con ClimatePartner: fornendo acqua potabile in Cambogia, cucine ad alta efficienza energetica in India e sostenendo la protezione delle foreste in Indonesia

Tutti i dispenser Tork sono progettati pensando alla sostenibilità. Realizzati con materiali durevoli e resistenti, contribuiscono alla riduzione dei consumi fino al 40%. Sono dotati di sensori capaci di migliorare le routine di pulizia e infine certificati Easy to use dell’Associazione svedese per i Reumatismi.

Per ulteriori informazioni sui dispenser Tork Carbon Neutral, visitare il sito https://www.tork.it/sostenibilita/leader-mondiale/dispenser-sostenibili