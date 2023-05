Tork a ISSA Pulire 2023 ha posto al centro la sostenibilità. In un grande stand ha presentato sistemi e prodotti orientati alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento dei processi aziendali: fattori che permettono di rimanere competitivi e coerenti con l’obiettivo di raggiungere le emissioni zero entro il 2050.

È in questa logica che Tork si impegna a sviluppare prodotti e soluzioni che aiutino a ridurre al minimo gli sprechi e a ottenere risultati migliori con un minore impiego di risorse, il che significa ripensare il modo in cui vengono progettati e realizzati lungo l’intera catena del valore. I prodotti e i sistemi Tork sono i veri testimoni dell’attenzione di Essity in materia di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente. Un’attenzione che parte dalla selezione delle materie prime, passa dai sistemi produttivi e si concretizza nell’elevata riduzione dei consumi dei prodotti.

La Carta Tissue

Per la produzione di carta tissue, ad esempio si utilizzano 3 diverse fonti:

la fibra vergine al 100% con certificazioni FSC o PEFC che garantiscono la provenienza da foreste gestite in modo sostenibile

le fibre riciclate, oggi nella misura circa del 40%, provenienti dal riciclo di cartone, bicchieri di carta, cartoni per le bevande e asciugamani usati grazie al servizio Tork Paper Circle già disponibile in alcuni Paesi

l’utilizzo di scarti di paglia di grano nel processo produttivo del tissue.

Gli imballi

Per quanto riguarda gli imballi, già oggi il 90% di quelli utilizzati per i prodotti Tork è costituito da risorse rinnovabili, ed entro il 2025 tutti gli elementi in plastica saranno riciclabili al 100% e realizzati con almeno il 30% di plastica riciclata. Fattori che ci permetteranno di raggiungere lo scarto zero entro il 2030, obiettivo ad oggi già raggiunto dal 73% dei nostri stabilimenti produttivi in Europa.

I consumi energetici

Sempre a livello industriale, Essity negli ultimi anni ha sviluppato progetti per ridurre i consumi energetici realizzando impianti fotovoltaici in uno stabilimento in Italia, lanciando il primo impianto pilota in Germania che prevede l’utilizzo di idrogeno verde per la produzione di energia e il raggiungimento delle emissioni zero grazie all’utilizzo di biomasse in un impianto produttivo in Svezia.

Prodotti e sistemi appropriati e innovativi

Anche con l’utilizzo di prodotti e sistemi appropriati possiamo fare la differenza in termini di riduzione dello spreco. L’utilizzo dei panni Biobase in tessuto non tessuto studiati per le pulizie industriali ad esempio permette di ridurre la quantità di solventi e prodotti chimici.Il sapone in schiuma Tork Clarity, realizzato con il 99% da sostanze naturali, grazie alla specifica formulazione consente un risciacquo rapido delle mani e riduce il consumo di acqua fino al 35%. I panni in microfibra permettono di pulire in modo efficace le superfici anche solo con l’utilizzo di acqua.

Infine i Sistemi che vengono utilizzati per erogare prodotti in carta destinati all’igiene possono essere sostituiti con alternative che consentono di ridurre l’utilizzo di prodotto, riducendo gli sprechi. Tutte le soluzioni Tork sia per l’area bagno, sia in ambito cucina e sala con i tovaglioli intercalati sono progettati per offrire massima igiene e riduzione dei consumi.

www.tork.it

www.essity.it