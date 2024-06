Da Hagleitner il sistema a due “flowpack”

Hagleitner Global Hygiene ha messo a punto Xibu 2Wipe ibrido, dispenser no-touch capace di unire efficacia, efficienza e massima igiene e che ha vinto il premio nella categoria “Igiene e salute” ad Interclean Amsterdam 2024.

Xibu 2Wipe ibrido si aggiunge alla moderna gamma di oltre 600 articoli di Hagleitner. In questo caso si tratta di un pionieristico dispenser automatico per salviette disinfettanti umide. L’apertura senza contatto, controllata da sensori, fornisce le salviette in modo igienico, mentre il dispenser le protegge in modo affidabile dall’essiccamento e dalla contaminazione. Due flowpack passano automaticamente da vuoto a pieno, mentre vengono inviati dati aggiornati sul livello di riempimento, sulla necessità di rifornimento e sul consumo. Così mentre un flowpack è in uso, l’altro resta in posizione d’attesa: non appena la confezione è vuota, il dispenser passa automaticamente al flowpack intero.

Panno dopo panno, senza alcun contatto

Questo, all’atto pratico, il principio di funzionamento: una mano si avvicina al dispenser, un sensore reagisce, un quadrante si apre e appare una salvietta igienizzante; dopo aver prelevato la salvietta, il dispositivo si chiude automaticamente. Non ci sono dunque salviette secche sulla parte superiore del flowpack, e nessun microorganismo può venire introdotto da dita sporche: a tal proposito sappiamo molto bene da tempo, senza bisogno che ce lo insegnasse il Covid, quanto importante sia l’igiene delle mani come presidio per la salute e la sicurezza di tutti.

Tornando al dispositivo, una app fornisce un monitoraggio della durata di conservazione che è particolarmente cruciale negli ospedali in cui l’efficacia delle salviette igienizzanti viene compromessa se superano la data di scadenza. Inoltre, tramite l’app Hagleitner360 e il portale dedicato è possibile richiamare impostazioni e informazioni sul livello di riempimento, e in tal modo si avrà sempre sotto controllo anche la scadenza, con possibilità di blocco del flowpack.

