time2clean presentato sui social

Time2Clean è l’avanzata piattaforma informatica che fornisce un nuovo metodo per il calcolo della produttività, delle procedure operative, formazione e consulenza per il mondo del Facility Management.

Soligena ha presentato il 20 settembre scorso, durante un partecipato webinar sui social, Time2Clean, un calcolatore di rese gestito da un algoritmo molto complesso. Il tool di calcolo è l’aspetto innovativo del progetto, estremamente flessibile, personalizzabile e modulare.

In funzione delle procedure di lavoro e della complessità degli spazi si possono ottenere produttività precise e specifiche per ogni area. Sino ad oggi il calcolo della produttività si è basato su valori medi, Time2Clean vuole essere punto di riferimento nel mondo del Facility Management per progettisti aziende e Pubblica Amministrazione che sono alla ricerca di un servizio innovativo, che fornisca informazioni sempre aggiornate con le evoluzioni del mercato.

Tra i vantaggi:

Time2Clean permette di importare file per progetti di grandi dimensioni senza perdere i vantaggi di flessibilità e personalizzazione degli spazi.

Il planner permette in funzione della procedura, della destinazione d’uso del locale e degli elementi da sanificare, di calcolare l’esatta resa: l’algoritmo tiene conto di tutte le variabili che non sono prese in considerazione con un “resario” standard.

Calcolare in funzione degli spazi la produttività lavorando su un database in continua evoluzione. Ogni ambito lavora su specifiche logiche e procedure.

Inserendo metodologia di pulizia e la tipologia di materiale, il planner fornirà la produttività e di conseguenza le ore necessarie per la pulizia.

Entro il 2024 sarà personalizzabile anche per i mezzi di trasporto. Per informazioni: info@time2clean.it

www.time2clean.it