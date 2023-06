Techno-one a garanzia dell’aria indoor

Techno-one è una società di servizi tecnici con oltre 25 anni di esperienza nella ispezione, pulizia, sanificazione e bonifica di impianti aeraulici e idrici.

Oltre a progettare, realizzare ed installare soluzioni su misura per la riduzione del rischio microbiologico negli impianti esegue il monitoraggio della qualità dell’aria interna e dell’acqua.

Negli ultimi anni poi, c’è stata una crescente attenzione alla qualità dell’aria interna e nelle peculiarità di Techno-One si possono individuare le seguenti specificità: servizi di ispezione, pulizia, sanificazione e bonifica di impianti aeraulici e idrici, che sono erogati con la qualifica AIISA IQC del processo in conformità ai requisiti previsti dal Protocollo Operativo – IQC validato anche da ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera). Questa qualifica è particolarmente importante oltremodo per le aziende sanitarie, dove la qualità dell’aria è fondamentale per la salute dei pazienti e del personale medico.

Techno One quindi offre servizi di ispezione, pulizia, sanificazione e bonifica di impianti aeraulici e idrici, con l’obiettivo di garantire la qualità dell’aria e dell’acqua. Inoltre, il Team di Techno One ha un forte orientamento alla risoluzione dei problemi ed è specializzata in vari settori del mercato, come sanità, industria, farmaceutica, uffici, immobili in genere, centri commerciali, servizi pubblici, grandi banche e assicurazioni.

https://www.techno-one.it/