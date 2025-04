TAXON, soluzioni ecosostenibili per la pulizia

TAXON S.r.l. produce attrezzature professionali per la pulizia degli ambienti, mop a vite e cucite di diverse misure e grammature, frange per scope professionali, carrelli per pulizie industriali.

La sempre più forte coscienza ambientale da parte di tutti (imprese, operatori professionali, sino ai comuni cittadini) sta via via e sempre più velocemente modificando le scelte, preferendo tutti quei prodotti realizzati in linea con i principi più ecologici. Produrre articoli con un impatto ambientale minimo o addirittura zero, utilizzare processi di economia circolare, contenere al massimo le emissioni di sostanze nocive, sono tutte azioni che anche Taxon sta mettendo in pratica; un esempio è l’introduzione del primo mop in cotone ritorto che, insieme ai ricambi per scope a frange, si fregia del marchio Ecolabel, concreta testimonianza di una scelta in linea con questa filosofia.

Un ulteriore elemento di valore è che i mop Ecolabel, come la quasi totalità degli articoli prodotti, sono Made in Italy, sinonimo di qualità e di un ridotto impatto ambientale. Questo evita che il prodotto debba affrontare un viaggio intercontinentale prima di arrivare a destinazione, incidendo sull’aumento della CO₂ in atmosfera. I mop, così come quasi tutti gli altri prodotti, affrontano viaggi all’interno dei confini nazionali, con un impatto minore sulla salute del pianeta e di tutti.

Un’ulteriore certificazione, nel rispetto ambientale, è la certificazione CAM (Criteri Ambientali Minimi), ottenuta per la nuova linea di carrelli UniQo, che rende più semplice e veloce il lavoro degli operatori delle imprese di pulizie. Comprendere al meglio come lavorano, quali sono nel dettaglio le singole attività che svolgono, consente di renderle meno gravose e più fluide per la sanificazione degli ambienti sanitari. Spingere un carrello carico di frange pretrattate, spostare acqua e detergenti in quantità superiori a quelle effettivamente utilizzate, chinarsi per prendere, strizzare e fissare le frange, sono tutte attività che, ripetute nel tempo dagli operatori, causano un eccesso di stanchezza, rallentando conseguentemente il lavoro. Cosa ancora più vera nel caso delle operatrici.

Il sistema brevettato del carrello pulizie UniQo, basandosi sull’impregnazione con ugelli e programmando con precisione le superfici dei locali da sanificare durante il percorso, riduce i pesi da trasportare ottimizzandone la quantità. Questo, oltre ai vantaggi economici per le società e le agenzie che offrono servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera, permette di evitare sprechi di detergente e acqua, oggi un bene così importante da preservare. Con la nuova modalità operativa di UniQo, grazie alla quale gli operatori delle ditte di pulizia non possono venire in contatto con le frange potenzialmente infette dei locali sanitari, viene eliminato il rischio di contaminazione crociata degli ambienti e la possibilità che i lavoratori possano a loro volta infettarsi.

www.taxon.it