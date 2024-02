Sutter Professional: your business partner

Il Gruppo Sutter è quotidianamente focalizzato nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti, intesi come formulazioni chimiche e relativi imballi, altamente performanti, sicuri per gli utilizzatori, a ridotto impatto ambientale ed ecocertificati.

Sutter Professional ha ottenuto la certificazione Ecolabel per 86 prodotti poiché in possesso di etichettatura ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024. La vasta gamma certificata Ecolabel è composta da prodotti specifici per ogni tipo di utilizzo.

Delle 86 referenze Ecolabel, 17 sono di prodotti concentrati e ultra concentrati, facili da usare e da utilizzare, in grado di minimizzare gli sprechi di prodotto, i rifiuti da imballaggio e le emissioni di CO2 da trasporto.

BAG-IN BOX

La linea bag-in-box è la soluzione ideale e interamente certificata Ecolabel (n. IT/020/009-IT/039/004-IT/020/009) e PMC per Cleansan (n. 21362) per la pulizia professionale in ambienti come hotel e cucine. L’ambiente nel quale si effettuano più controlli in assoluto è di certo la cucina, dove l’igiene e la pulizia sono di fondamentale importanza per poter offrire l’eccellenza ai propri clienti. Sutter Professional offre soluzioni per trattare tutte le superfici, anche quelle a contatto con gli alimenti, nel rispetto delle normative vigenti in ambienti HACCP.

Non solo pulizia delle superfici, ma anche tutto il mondo lavanderia e lavastoviglie con la nuova speciale gamma Pick-a-box, nel formato bag-in-box con la combinazione di detergente, sequestrante e brillantante con dosaggi modificabili a seconda dell’esigenza di ogni specifico Cliente.

E’ sicuro perché l’operatore non entra in contatto con il prodotto chimico. Conveniente perché composta da formule concentrate per una lunga durata e meno spazio occupato a magazzino. Sostenibile con utilizzo di meno plastica e meno emissioni di co2. La confezione bag-in-box è il nuovo formato da 10 litri per i prodotti ultraconcentrati che offre una resa maggiore nei processi di igienizzazione e pulizia, salvaguardando l’ambiente.

www.sutterprofessional.it