Sutter Professional: in arrivo nuovi disinfettanti concentrati

Sutter Professional continua ad essere in prima linea nel mondo della disinfezione grazie al passaggio ai nuovi disinfettanti a base di quaternari di quinta generazione con principi attivi sempre più performanti.

Già disponibile in vari formati il nuovo ONDA Next (PMC n. 20575) la cui nuova formula mantiene le proprietà di persistenza e nota dell’attuale celebre Onda a cui aggiunge la norma virucida. In arrivo anche il nuovo CUAT Next (PMC n. 20582) e il nuovissimo MULTIGIENIC Next (PMC n. 20577), che vantano entrambi anche proprietà virucida.

Le novità nel mondo Sanify non finiscono qui perché è appena stato ottenuto il PMC anche per le varianti super concentrate dei disinfettanti, in vendita nel pratico flacone Easy Dose per la corretta diluizione: Onda Next Easy che vanta proprietà virucide (PMC n. 21155) e Cuat Next Easy, anch’esso virucida e senza colore e profumo, ideale in ambito HACCP (PMC n. 21160). Onda Next Easy è disponibile anche in tanica da 5 kg.

La gamma si arricchisce anche con il nuovo Cleanox Plus a base di ossigeno e quaternari, certificato anche come virucida (PMC n. 21018) e tra i prodotti virucida arrivate le nuove Tabs Chlorine, pastiglie a base cloro (PMC n. 20569), il nuovo Xtra-Calc Plus, a base di acido formico in trigger 750ml (PMC n. 20949) e il nuovissimo Onda Spray, disinfettante virucida per superfici in bombola aerosol a base alcool e fenoli (PMC n. 20977).

Ricordiamo poi che è stata appena ottenuta la certificazione Carbon Foot Print – ISO 14067 per Ondaklor (PMC n. 19651) e per 3 prodotti della gamma ZERO: Pine, Ruby e Diamond (anche certificati Ecolabel IT/020/009).

