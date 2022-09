Sutter Professional e la Carbon Footprint

Sutter Professional, dopo la recente SA 8000 come certificazione d’azienda e la licenza Umweltzeichen per cera e decerante certificati secondo l’equivalente austriaco dell’Ecolabel e valevole per i CAM, completa le sue certificazioni con l’ottenimento anche della ISO 14067 come azienda in grado di quantificare la carbon footprint dei propri prodotti.

La Carbon Footprint di Prodotto (CFP) è la quantificazione delle emissioni di gas serra (GHG) legate all’intero ciclo di vita di un prodotto. Nel conteggio sono quindi considerate tanto le emissioni collegate all’estrazione e trasformazione delle materie prime, quanto quelle legate alla produzione, al trasporto, all’utilizzo e lo smaltimento finale del prodotto.

La norma internazionale ISO 14067 specifica i principi e le linee guida per la quantificazione e la comunicazione dell’impronta di climatica di un prodotto.

Il calcolo della carbon footprint di un prodotto viene eseguito utilizzando la metodologia LCA- Life Cycle Assessment, secondo le norme ISO 14040 e ISO 14044.

Il Life Cycle Assessment (LCA) è un processo di valutazione degli aspetti ambientali associati al ciclo di vita di un prodotto o servizio.

Al fine di consentire al mercato un confronto omogeneo degli impatti ambientali, è necessario fare riferimento a delle PCR, ovvero delle regole di categoria di prodotto per condurre uno studio LCA.

La linea guida adottata come riferimento per lo studio LCA dei prodotti Sutter seguirà la PCR che si riferisce a Detergents and Washing Preparations considerati prodotti chimici per la pulizia con molteplici funzionalità, quali superfici, lavanderia, stoviglie ecc.

Si parte con la quantificazione della Carbon Footprint di 4 prodotti che sono: Pine, Ruby, Diamond (anche certificati Ecolabel IT/020/009) e Ondaklor (anche riconosciuto Presidio Medico Chirurgico n. 19651).

Il percorso di Carbon Footprint è stato possibile grazie alla consulenza specializzata di Punto 3 e alla visita di verifica di Bureau Veritas.

