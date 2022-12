sistemi Smart per il pest control

Sistemi smart Anticimex: ricerca scientifica e tecnologia digitale per interventi ecosostenibili

La sostenibilità ambientale è diventata, oltre che un tema imprescindibile per tutti i settori produttivi, anche un dovere morale di ciascuno di noi. Perciò anche il mondo del Pest Control, con il supporto della ricerca scientifica e delle tecnologie digitali, si sta adattando al cambiamento in maniera decisiva.

Già da 8 anni, Anticimex combatte l’utilizzo sconsiderato di esche tossiche, lavorando in Italia con dispositivi Smart, ovvero soluzioni a basso impatto fondate sui principi di prevenzione, monitoraggio ed intervento tempestivo.

Anticimex Smart, dunque, si basa su una primaria e corretta valutazione dei rischi e sulla conseguente installazione di sensori e trappole tecnologiche collegati tra loro; queste permettono un controllo costante di roditori o insetti, attivo 24h al giorno, per 365 giorni all’anno, così da garantire il monitoraggio della presenza di infestanti, nonché interventi immediati mirati e circoscritti: ne consegue che il numero di operazioni non necessarie sia notevolmente ridotto. Il sistema vuole essere Cruelty Free, oltre che combattere l’utilizzo scriteriato di sostanze tossiche, limitandone l’utilizzo alla sola extrema ratio e sempre all’interno di un piano integrato di attività di correzione dell’infestazione.

“In questi anni, grazie al sistema SMART, abbiamo constatato che la tempestività è la chiave per restare un passo avanti ai roditori, soprattutto in presenza di carenze strutturali e gestionali non immediatamente sanabili. Con questo sistema, a differenza di quelli di Pest Control tradizionali, abbiamo ridotto significativamente il numero di interventi “inutili” sui dispositivi non intaccati e ristretto i tempi di risoluzione delle infestazioni; tutto questo attraverso provvedimenti mirati e tempestivi. Così, non si dà il tempo ai roditori di ambientarsi nelle aree nascoste degli stabilimenti e di proliferare indisturbati” afferma Giacomo Colasuonno, Smart Specialist Italia.

Anticimex Smart in breve

Monitoraggio 24/7, con riscontro immediato sulla presenza di roditori o insetti

Sorveglianza delle aree critiche difficilmente raggiungibili

Ottimizzazione e tempestività degli interventi

Riscontri e report sulle azioni intraprese

Cattura incruenta degli infestanti

Riduzione del rischio di danni a materie prime e ambiente grazie alla riduzione drastica delle esche tossiche.

