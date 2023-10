Sistema RAPID-O di Christeyns per il lavaggio dei tessuti

Il sistema RAPID-O consiste in un generatore di ozono e in prodotti chimici dedicati che vengono combinati in un processo di lavaggio. Christeyns ha sviluppato specificamente questi prodotti per potenziare i benefici dell’ozono nel processo di lavaggio dei tessuti.

Il suo utilizzo aumenta la capacità di lavaggio, prolunga la vita dei tessuti e ottiene un’eccellente morbidezza e grado di bianco.



Attrezzature e specifiche

Il generatore Rapid-O è un sistema compatto, montato a parete, che genera aria ozonizzata. Attraverso 2 uscite regolate, l’aria ozonizzata può essere trasportata a 2 estrattori di lavaggio indipendenti con una capacità combinata di massimo 80 kg. Il sistema dosa una quantità molto bassa di ozono (solo 0,2-0,4 ppm) che viene iniettata continuamente nell’estrattore di lavaggio in funzione. Non c’è un sistema a lotti o un serbatoio separato, come spesso accade sul mercato. Questo flusso basso e continuo di ozono assicura una sicurezza ottimale del sistema e una qualità garantita.

Prodotti

I prodotti Rapid-O fanno parte di un sistema multicomponente di prodotti chimici che devono essere utilizzati insieme al generatore di ozono per massimizzare i benefici dell’ozono nel processo di lavaggio. Il sistema combina un detergente e un prodotto alcalino con un candeggiante a base di acido peracetico. Se necessario, è possibile aggiungere un ammorbidente nel processo di lavaggio per conferire un profumo supplementare ai tessuti.

Detergente: Rapid-O Wash

Booster alcalino: Rapid-O Boost

Igienizzante: Peracid Forte

Sgrassatore: Rapid-O Degrease

