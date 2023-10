Sepca introduce due nuovi PMC per l’igiene e la disinfezione

Sepca ha arricchito l’ampia gamma di prodotti con due nuovi Presidi Medici Chirurgici, offrendo soluzioni di igiene avanzate per affrontare le sfide sanitarie moderne.

Sepca, con oltre 55 anni di esperienza, si è affermata tra i leader nella produzione di cosmetici e detergenti industriali. La società ha dimostrato il suo impegno per l’innovazione introducendo questi due nuovi prodotti nel mercato, in linea con le esigenze in continua evoluzione:

Virusan P.MC. nm. 21306

Questo detergente disinfettante liquido concentrato è stato progettato per la disinfezione delle superfici. È altamente efficace contro batteri, funghi e virus. Ogni litro di VIRUSAN equivale a 33 flaconi pronti all’uso da 750 ml.

Sanitizer P.MC. nm. 21342

Un gel disinfettante per le mani a base alcolica, che elimina la necessità di risciacquo. È una soluzione pratica e rapida per mantenere le mani igienicamente pulite in qualsiasi luogo.

L’azienda ha anche ottenuto la Certificazione ISO 14067 Carbon Footprint, e ha implementato i prodotti della gamma Ecolabel, dimostrando un forte impegno verso la sostenibilità ambientale.

La filosofia di Sepca è proiettata ad individuare prodotti, sistemi, metodi e procedure intuitive, facili e sicure, con un’apertura alla continua innovazione. La mission è chiara: offrire soluzioni altamente professionali e specializzate a coloro che cercano prodotti di qualità. Inoltre, offre un servizio completo ai suoi clienti:

Assistenza e sopralluoghi presso la clientela per analizzare le esigenze specifiche e fornire consigli sui prodotti più adatti.

Formazione e Istruzione del Personale da parte di tecnici specializzati per migliorare l’efficienza e ridurre i costi in carico.

Corsi di formazione professionali dedicati ai dealer e alla loro forza vendita per garantire un servizio di alta qualità.

Controllo Post Vendita con visite periodiche da parte dei tecnici per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature di dosaggio, ottimizzando così i costi di gestione.

