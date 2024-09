Royal 15: pulizia efficiente e maneggevole per ambienti medio-piccoli

Royal 15 è la lavasciuga uomo a terra che, grazie ai suoi 15 litri di capacità ed alla pista da 385 mm, garantisce una resa fino a 1.540 m2/h.

Specificamente pensata per la pulizia di aree medio-piccole come uffici, hotel, ristoranti, scuole e piccoli spazi di aggregazione, ha un design studiato in ogni dettaglio per garantire il massimo comfort all’operatore. Le linee pulite che ne definiscono la struttura compatta e l’impiego di pratici vani in cui riporre tubi e cavi della macchina aiutano a migliorare la maneggevolezza di Royal 15. Inoltre, il robusto maniglione reclinabile in alluminio permette all’operatore la massima manovrabilità negli spazi stretti.

La testata estremamente compatta e il tergitore in alluminio, che cinge completamente la testata e ruota seguendo la macchina nei suoi movimenti, garantiscono risultati di pulizia eccellenti negli spazi più stretti, anche in curva, e su tutti i tipi di pavimento, anche quelli più ostici.

Ghibli & Wirbel, sempre più rivolta al rispetto dell’ambiente e sempre più convinta dell’importanza del riutilizzo dei materiali, ha lanciato sul mercato anche la versione green di questa macchina, arricchendo così la sua famiglia Green Pro, la gamma completa di macchine per la pulizia professionale prodotte con plastica riciclata.

Green Pro Royal 15 presenta le stesse performance e caratteristiche tecniche del modello standard mantenendo inalterate la qualità e l’affidabilità del prodotto.

