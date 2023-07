Robot di pulizia Makita per industrie alimentari

Makita ha la giusta soluzione per la pulizia di ambienti medio- piccoli dell’industria alimentare.

La pulizia delle industrie alimentari è strettamente legata alla sicurezza dei consumatori ed è per questo motivo che è fortemente regolamentata da normative stringenti nazionali ed europee che forniscono dettagli sul livello di igiene non solo dei processi di produzione dei cibi, ma anche degli ambienti e delle superfici in cui gli alimenti vengono lavorati od essiccati.

Le attività di pulizia degli ambienti di lavoro sono dunque un focus su cui si concentrano le aziende per garantire un livello idoneo di sicurezza e qualità dei loro prodotti. Diventa determinante la scelta delle giuste attrezzature in base alle necessità, con un occhio alle soluzioni più idonee oggi presenti sul mercato.

Makita ha da tempo inserito in questi ambienti i suoi robot di pulizia, prima il DRC200Z successivamente il DRC300Z che, superando i test di utilizzo, sono stati scelti da diversi produttori per il mantenimento degli ambienti di lavoro come ad esempio le sale di stagionatura garantendo qualità ed abbattendo dei costi in esercizio.

In particolare il DRC 300Z (premiato come Product of the Year ad ISSA PULIRE 2023) risulta essere la giusta soluzione in questo settore per ambienti medio piccoli fornendo uno standard qualitativo elevato in particolare quando si parla di pulizia quotidiana. La tecnologia di cui è dotato DRC300Z, è stata sviluppata per rendere efficienza ed ottimizzazione dei tempi in uso. Funzione di mappatura (fino ad un massimo di 5 locali). Telecamera e radar laser a 360°. APP disponibile per smartphone e tablet.

www.makita.it