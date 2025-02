Robot aspiratori Makita: mappatura intelligente, pulizia impeccabile

I robot aspiratori DRC200Z e DRC300Z di Makita sono testati per massima affidabilità e adottati in diversi settori per una manutenzione efficiente e conveniente.

La pulizia degli ambienti di lavoro rappresenta una priorità per tutte le aziende che sempre più dedicano particolare attenzione a questa attività. Makita ha introdotto i suoi robot aspiratori, prima il DRC200Z e successivamente il DRC300Z, in vari settori superando i più rigorosi test di affidabilità; questi dispositivi sono stati adottati da numerosi stabilimenti produttivi per la manutenzione ordinaria, assicurando elevata qualità e riducendo i costi operativi.

Il robot aspiratore 18V DRC300Z risulta essere la giusta soluzione per ambienti medio piccoli fornendo uno standard qualitativamente elevato. È ideale per la pulizia di magazzini e showroom fino a 600 m², aree produttive o di stoccaggio materiali ed è progettato con nuova funzione di mappatura ambienti tramite telecamera e radar laser a 360°: consente di mappare fino a 5 aree e gestirne la pulizia attraverso l’app scaricabile su smartphone e tablet. È predisposto con filtro HEPA e motore brushless, ampie spazzole laterali e grande spazzola rotante centrale, bumper antiurti con sensori per cambio direzione di marcia, segnali acustici e luminosi, pratico vano raccogli polveri con capacità di 3 litri.

DRC300Z ha ottenuto il prestigioso riconoscimento internazionale Product of the Year 2023 Award come prodotto più innovativo nel mondo del cleaning professionale durante l’ultima edizione di ISSA Pulire di Milano.

La gamma Cleaners di Makita offre ampia scelta di prodotti in base alle diverse esigenze di utilizzo. Gli aspiratori a zaino, in particolare, oltre che essere dotati di svariati accessori, combinano elevate qualità di comfort ad una ergonomia evoluta. Consentono all’utente una mobilità senza pari, in totale sicurezza, senza l’intralcio di cavi elettrici. Con filtro HEPA, imbracatura confortevole e funzione di memoria, il modello VC011GZ è alimentato da batteria XGT 40Vmax e potente motore brushless che garantisce performance ed elevata efficienza.

