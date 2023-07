Robo Steam, sistema automatizzato lavanastri a vapore

Robo Steam, di Novaltec Group, è un innovativo lavanastri automatico che consente di pulire qualunque tipo di nastro modulare con il vapore secco a 180°C.

La pulizia a vapore è un metodo efficace ed ecologico per rimuovere lo sporco e l’accumulo di germi da diverse superfici: Robo Steam permette un’importante riduzione dei tempi di pulizia e igienizzazione, rispettando i protocolli alimentari. Riduce quasi totalmente il consumo di acqua durante il processo di pulizia e limita drasticamente l’utilizzo della chimica con grande vantaggi nei costi.

Elimina il rischio di contaminazione con una maggiore sicurezza sul lavoro: grassi alimentari, zuccheri e residui di lavorazione vengono eliminati con estrema facilità grazie all’elevata temperatura del vapore lasciando la superficie perfettamente asciutta in 30 secondi. Il lavanastri professionale, è costituito da una struttura in alluminio e acciaio inox e da un PLC da 7” che permette di impostare diversi parametri come lunghezza del nastro, velocità e divisione del nastro in settori a seconda della quantità di sporco. Può essere installato su una linea produttiva anche ciclo continuo senza interrompere la produzione, non richiedendo la presenza dell’operatore.

Lo studio e la progettazione del lavanastri permettono una facile e veloce installazione grazie al sistema di serraggio rapido senza l’utilizzo di attrezzi e senza modifiche ai telai. È riposizionabile su più nastri.

