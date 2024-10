Rentacs: il servizio di Service Key Group per la prevenzione e la gestione della Legionella

Rentacs, parte del Gruppo Service Key, si presenta come un partner strategico per il settore alberghiero, fornendo soluzioni affidabili che riducono il rischio di contaminazioni batteriche.

La qualità dell’acqua è un aspetto fondamentale per garantire la salubrità e la sicurezza nelle strutture ricettive. Gli impianti idrici non adeguatamente monitorati possono favorire la proliferazione di batteri come la Legionella.

Rentacs, parte del Gruppo Service Key, si pone come soluzione strategica per il settore dell’hotellerie, offrendo soluzioni sicure per prevenire il rischio di contaminazioni batteriche.

Grazie a un brevetto esclusivo, fornisce servizi completi di analisi e bonifica degli impianti idrici, iniziando da un sopralluogo tecnico che genera un Documento di Valutazione dei Rischi Legionellosi obbligatorio per legge nelle strutture ricettive.

Il processo include una mappatura predittiva dei punti a rischio e l’intervento in caso di contaminazione. Il metodo brevettato si distingue per l’efficacia nel rimuovere il biofilm, l’ambiente in cui prosperano i batteri. La combinazione di trattamenti termici, aria pulsata e biocidi consente di eliminare in modo duraturo i batteri, garantendo l’igienizzazione e riducendo la necessità di disinfezioni frequenti, con i relativi costi di gestione.

Grazie a questa tecnologia le strutture possono mantenere gli impianti idrici sicuri e ottimizzare le risorse, in ottemperanza alle normative vigenti. Per maggiori informazioni visita il sito:

