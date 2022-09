Reflexx NBio, il guanto biodegradabile in nitrile amico dell’ambiente

Reflexx NBio si prende cura dell’ambiente impegnandosi nella ricerca di guanti monouso con un minore impatto sia in fase di produzione che soprattutto in fase di smaltimento. Senza che ciò andasse a discapito della sicurezza dell’operatore e che garantisse protezione ai massimi livelli. L’azienda ha identificato e selezionato una nuova tecnologia di produzione “bio” che permette di ottenere ottimi risultati in termini di velocità di biodegradazione: il guanto infatti, smaltito in discarica, si biodegrada 10 volte più velocemente di qualsiasi altro classico guanto in nitrile. Ne consegue che se un normale guanto in nitrile impiega 50 anni per biodegradarsi completamente, Reflexx NBio impiega appena 5 anni. Un vantaggio enorme in termini di salvaguardia dell’ambiente.

I vantaggi per l’ambiente

Non solo nella fase di smaltimento, ma anche durante le fasi produttive si è registrata una riduzione dell’impatto ambientale. In particolare sono stati misurati in maniera puntuale gli impatti su diversi fattori: producendo guanti Reflexx NBio si ottiene riduzione delle emissioni di gas serra del 5%, dell’emissione di CO2 del 13% e anche un’inferiore formazione di smog del 9%.* rispetto alla produzione di normali guanti in nitrile.

Privo di metalli pesanti

Ha anche diverse proprietà ipoallergeniche, adatto per coloro che soffrono di dermatite e di allergia di tipo IV. La dermatite alle mani è una reazione dell’epidermide all’esposizione a sostanze chimiche naturali o artificiali irritanti. Per i soggetti che per motivi professionali indossano guanti monouso per diverse ore al giorno, possono essere proprio i guanti, in lattice ma anche in nitrile, la causa della dermatite.

Il processo produttivo è privo di metalli pesanti ed elementi chimici acceleranti (ad es. tiurami, carbammati e benzotiazoli).

Caratteristiche

In termini di performance, Reflexx NBio è un guanto in nitrile da 3,5gr di peso, DPI di categoria 3, Dispositivo Medicale, certificato per la protezione chimica secondo la EN ISO 374-1: 2016 Type C e certificato contro i VIRUS secondo la EN ISO 374-5: 2016. Ha anche una parziale idoneità al contatto con gli alimenti. Le sue caratteristiche e le certificazioni ai massimi livelli lo rendono un guanto molto versatile e ideale per tanti settori: il cleaning, ma anche per l’uso in ambito industriale, meccanico, Ho.Re.Ca., medicale, odontoiatrico, laboratori, estetico, ecc …insomma un po’ ovunque ci sia sensibilità e attenzione all’ambiente.

www.reflexx.com

*Life Cycle Assessment valutata da consulente terzo