Reflexx N80B200: il guanto che ottimizza spazio, tempo e costi

Reflexx N80B200, è la nuovissima scatola dispenser da 200 pezzi, pratica e conveniente, riduce i costi di imballaggio e garantisce ulteriori risparmi in tutte le fasi logistiche, dal magazzino fino al cliente finale.

Nel mondo della distribuzione e delle imprese di servizi, anche il packaging dei guanti può fare la differenza. Scegliere confezioni più capienti, come quelle da 200 pezzi, rappresenta una soluzione intelligente rispetto alle classiche da 100 pz. Il motivo? Semplice: meno volumi da movimentare, meno spazio da stoccare, più efficienza logistica.

La nuovissima scatola dispenser da 200 pz. del Reflexx N80B200 ne è un esempio concreto. Compatta ed economica, consente un risparmio immediato sui costi di imballo, ma soprattutto garantisce un risparmio moltiplicato ogni volta che il prodotto viene trasportato o maneggiato: dal magazzino al punto vendita, fino all’utilizzatore finale.

Questa innovazione nel packaging permette una gestione più snella della merce, riducendo tempi e costi legati a trasporti, movimentazioni e spazi occupati. Inoltre, l’approccio sostenibile e razionale al confezionamento incontra le esigenze dei professionisti moderni, sempre più attenti all’efficienza operativa.

Reflexx N80B200 è disponibile nelle taglie dalla S alla XL, per adattarsi a ogni mano e ogni utilizzo.

www.reflexx.com