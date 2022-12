qualità nell'aria che respiri grazie a Entasys

La qualità nell’aria, e in questo caso quella interna (IAQ Indoor Air Quality), è un diritto fondamentale per tutti noi poiché trascorriamo fino al 90% del tempo all’interno degli edifici.

La qualità nell’aria interna può avere notevoli ripercussioni sulla saluta delle persone che frequentato abitualmente questi ambienti “inquinati”, come una riduzione delle capacità cognitive, l’aumento delle assenze per malattia e un maggior tempo di inefficienza lavorativa dovuto all’affaticamento mentale. Questi fattori per un’azienda possono provocare un sensibile calo della produttività e un conseguente aumento dei costi di produzione.

Ecco perché Entasys S.r.l. da oltre dieci anni garantisce i più alti standard di qualità ai propri clienti, grazie a soluzioni tecnologiche avanzate e servizi innovativi nella pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento aria e di estrazione fumi.

L’azienda è infatti specializzata nella pulizia delle canalizzazioni aerauliche, con interventi mirati a garantire aria sanificata ed una migliore performance degli impianti di climatizzazione o aspirazione. Presente con due sedi sul territorio nazionale, in Friuli Venezia Giulia e Sicilia, Entasys garantisce innumerevoli servizi alle aziende, centri commerciali e luoghi di lavoro, nel segno di efficienza energetica e sicurezza ambientale.

