Qualità dell’aria, Entasys garantisce un ambiente sicuro

Entasys srl offre soluzioni integrate, dalla verifica e certificazione dell’idoneità igienico-sanitaria degli impianti HVAC, all’intervento di bonifica, sanificazione e disinfezione.

Gli impianti aeraulici sono un elemento critico per il benessere e la salute delle persone. La circolazione forzata e il trattamento dell’aria all’interno degli ambienti sanitari influenzano direttamente la diffusione di virus, batteri, muffe e inquinanti. Elementi come temperatura, umidità relativa all’ambiente, tasso di ricambio dell’aria e aerodinamica delle particelle giocano un ruolo fondamentale.

Le attività certificate di Entasys comprendono la progettazione ed erogazione di servizi di ispezione, pulizia, disinfezione, sanificazione e manutenzione degli impianti, oltre al monitoraggio della qualità dell’aria.

L’azienda è autorizzata al rilascio dell’attestato di sicurezza riconosciuto a livello internazionale. Grazie alla qualifica di A.S.C.S. (Air Systems Cleaning Specialist) rilasciataci dalla NADCA di Washington (USA) è in grado di attestare la qualità dell’aria proveniente dagli impianti aeraulici e tutelare il committente in eventuali controversie legali per problematiche riconducibili alla salubrità dell’aria.

Questo garantisce la massima sicurezza e igiene per gli impianti aeraulici, contribuendo così al benessere e alla salute delle persone negli ambienti in cui lavorano.

Scansione il QR code per saperne di più.

www.entasys.it