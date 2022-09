Pulizia sostenibile : impariamo dalla natura!

In tutta Europa, secondo John Bell, responsabile della salute del pianeta della Commissione Europea, un numero sempre crescente di aziende ricerca sistemi basati sulla natura a difesa dell’ambiente.

Pulizia sostenibile

RCM è fra quelle aziende europee nominate da Bell. Da tempo si occupa, infatti, di utilizzare l’ozono (gas naturale) per sanificare pavimentazioni industriali e commerciali. In 10 anni di lavoro una sola lavapavimenti utilizza da 100.000 a oltre 1.000.000 litri di detergenti chimici (dimensioni di macchina-quantità mq. lavati-frequenza di lavaggio). Mentre laviamo disperdiamo nell’ambiente notevoli quantità di sostanze inquinanti anche per il gas Co2 emesso durante le fasi di produzione del detergente stesso.

Diversi studi hanno evidenziato l’efficacia antibatterica ed antimicotica dell’ozono come agente disinfettante delle superfici, come sanificante negli ambienti di lavorazione degli alimentari, sia in ambiato ospedaliero e domestico. Tutte referenze pubblicate su riviste scientifiche internazionali dal 1998 al 2007.

Eco3Sanitizing

In base a questi risultati comprovati da dati scientifici, i tecnici RCM hanno realizzato da tempo un kit (Eco3Sanitizing) che rende ibride le proprie lavapavimenti, in modo che le stesse macchine possono essere utilizzate in varie modalità di lavoro, in base alle necessità di pulizia richiesta:



Possiamo concludere che utilizzando l’energia naturale dell’ozono, otteniamo una riduzione dei costi ed una pulizia sostenibile.

