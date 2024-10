Pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici negli hotel

Gli impianti aeraulici svolgono un ruolo vitale nel garantire un ambiente confortevole e salubre per gli ospiti degli hotel. Col passare del tempo, questi sistemi possono accumulare polvere, allergeni, muffe e batteri, compromettendo la qualità dell’aria e creando potenziali rischi per la salute degli ospiti e del personale.

Entasys, che opera da più di 15 anni nel settore della pulizia e sanificazione di impianti aeraulici, offre soluzioni professionali all’avanguardia per affrontare questa sfida nel settore alberghiero. L’esperienza pluriennale e l’utilizzo di tecnologie innovative garantiscono risultati eccellenti, contribuendo a creare un’esperienza di soggiorno sicura e confortevole.

Questo settore è in continua evoluzione non solo tecnologica ma anche normativa, stare al passo non è semplice e richiede esperti professionisti. Entasys adotta un approccio sistematico e professionale nella pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici degli hotel. Il processo inizia con un’ispezione approfondita del sistema, facendo utilizzo anche di robot per la video-ispezione, durante la quale vengono identificate le aree critiche e le potenziali fonti di contaminazione. L’azienda offre anche servizi di manutenzione preventiva, volti a prolungare la durata degli impianti aeraulici e a prevenire future contaminazioni.

Pulizia e bonifica delle cappe delle cucine

Nelle cucine degli hotel, la pulizia e la bonifica delle cappe professionali è una condizione necessaria per garantire la sicurezza alimentare e rispettare le normative igieniche vigenti. Entasys offre soluzioni all’avanguardia per affrontare questa sfida, assicurando un ambiente di lavoro sicuro sia in termini di pulizia e sanificazione che come prevenzione da incendi che si possono generare nelle cappe professionali.

Il grasso e i residui di cibo creano un ambiente ideale per la proliferazione di batteri, oltre ad essere un potenziale innesco per gli incendi. Dopo la pulizia, si procede con la bonifica delle cappe professionali, un processo essenziale per eliminare ogni traccia di contaminazione batterica e prevenire la diffusione di agenti patogeni.

Entasys offre anche servizi di manutenzione preventiva per le cappe professionali delle cucine alberghiere. Un approccio proattivo che permette di identificare e risolvere eventuali problemi prima che diventino critici, prolungando la durata di vita delle cappe e riducendo i costi di manutenzione a lungo termine. Grazie a una manutenzione programmata, si evitano blocchi tecnici come la chiusura delle cucine, prevenendo così l’interruzione delle attività e la conseguente perdita di incassi. Questa strategia garantisce la continuità operativa, la soddisfazione degli ospiti e la reputazione dell’hotel.

