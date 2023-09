Pulizia con acqua pura: il nuovo PowerPad nLITE®

Il nuovo PowerPad nLITE® di UNGER inaugura una nuova era per la pulizia con acqua pura di grandi superfici di vetro fino a 6 m.

Il nuovo PowerPad nLITE® sorprende grazie all’innovativo pad per la pulizia in microfibra con la più vasta superficie di contatto sulla superficie del vetro, allo Swivel a 360°, che assicura un contatto permanente con la superficie, e alla Rinse Bar. Una rimozione più rapida della sporcizia viene garantita già dopo poche passate e il risultato di pulizia è perfetto. E ancora una volta, il leader del mercato dà il via a una vera e propria rivoluzione!

Pad in microfibra con il più ampio contatto sulla superficie

Il pad in microfibra del PowerPad nLITE® asporta più efficacemente e più rapidamente la sporcizia, offrendo una superficie di contatto molto più ampia rispetto alle setole di una comune spazzola idrica. La Rinse Bar integrata risciacqua in modo permanente e su tutta la larghezza con acqua pura tramite speciali ugelli, creando così un effetto autopulente. Inoltre, la microfibra resistente scivola facilmente sulla superficie del vetro.

Lo Swivel a 360° mantiene il contatto anche quando si lavora in posizione laterale.

A sinistra, a destra, in alto o in basso: grazie allo Swivel a 360°, offre la massima mobilità. Mantiene un contatto permanente con la superficie da pulire in qualsiasi posizione di lavoro, rendendo la pulizia in posizione laterale più facile ed efficiente. La funzione girevole può anche essere bloccata in sette posizioni con l’aiuto del Swivel Lock. Questo garantisce risultati di pulizia ottimali!

Risultati di pulizia perfetti in tempi rapidi

Mantenendo un movimento simile a quello della pulizia tradizionale dei vetri, è possibile ottenere risultati perfetti con la pulizia con acqua pura utilizzando il PowerPad nLITE®, senza bisogno di un prolungato periodo di addestramento.

Finalista ai Purus Innovation Awards 2023

Il nuovo PowerPad nLITE® è completamente compatibile con il sistema di aste idriche nLITE e di aste telescopiche OptiLoc del marchio professionale UNGER. Presentato in anteprima al CMS, è disponibile nelle larghezze di 35 e 45 centimetri. Anche la giuria dei Purus Innovation Awards 2023 lo ha scelto come uno dei tre finalisti nella categoria “Equipment”.

È ideale per i consumatori convinti della pulizia con purificazione dell’acqua pura, ma anche per coloro che desiderano scoprire da soli la tecnologia con acqua pura.

Maggiori informazioni su UNGER sono inoltre disponibili su www.ungerglobal.com.